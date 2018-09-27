27.09.2018 10:10

Только 21% домовладений Харьковщины готовы к безопасному использованию газа зимой

По данным ОАО «Харьковгаз», лишь 21% домовладений области провели проверку состояния дымовых и вентиляционных каналов.



ФОТО: 104.ua

Хуже всего ситуация в Змиевском подразделении, здесь к безопасному использованию газа зимой подготовились лишь 10% потребителей.

Согласно Правил безопасности систем газоснабжения, проверку и исправное состояние дымохода в частном доме обеспечивает владелец жилья. В многоквартирном доме - объединения совладельцев.

Такие проверки проводят специализированные организации с государственным разрешением. Их услуги оплачивают потребители газа. При неисправном дымоходе или вентканале специализированная организация, которая проводила проверку, предоставляет соответствующий акт в газовую компанию. В этом случае, ПАО «Харьковгаз» обязано прекратить газоснабжение в дом потребителя во избежание отравления людей угарным газом.

«Проверка дымоходов в доме нужна не газовой компании, а потребителю газа. К сожалению, в этом году уже 6 человек пострадали из-за своих вмешательства в дымоходы, несоблюдение правил обращения с газом. Поэтому, будет семья в безопасности при пользовании газом, зависит от самих потребителей » , - отметил главный инженер ОАО« Харьковгаз »Вячеслав Иванов.

При неисправном дымоходе, самостоятельном вмешательстве в его конструкцию опасные для человека продукты сгорания остаются в помещении. Нахождение в течение двух часов в помещении с концентрацией угарного газа лишь 0,1% приводит к потере сознания, после чего человек может погибнуть.

ПАО «Харьковгаз» советует своим клиентам помимо обязательной проверки состояния дымоходов и вентканалов специализированными организациями также самостоятельно проверять тягу в дымоходах. За консультациями клиенты компании могут обращаться через Личный кабинет на сайте 104.ua, в контакт-центр ПАО «Харьковгаз», центры обслуживания клиентов по месту жительства.

Проверить дымоходы и получить акт об их пригодности перед началом отопительного сезона имеют все домовладения с отопительными приборами. Это убережет их жителей от отравления опасным угарным газом.