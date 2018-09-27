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27.09.2018  08:02   

Где в Харькове не будет воды 27 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
ул. Генерала Момота (3-го Интернационала), 17 (п. №3) до 20:00 27.09.18 г.

Киевский район: 
ул. Старошишковская, 10, ул. Шишковская, 12, пер. 1-й Лесопарковский, 7, ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 17:00 27.09.18 г.; ул. Продольная, 3 (п. №3, стояк), пр. Жуковского, 9 (п. №2), ул. Короленко, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 27.09.18 г.

Московский район: 
ул. Гарибальди, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 27.09.18 г.; ул. Михайлика (Высочиненко), 7-а (п. №2) до 20:00 28.09.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Крылова (ч/с), ул. Власенко, 22 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 27.09.18 г.

Слободской район: 
проезд Садовый, 12-а (стояк) до 20:00 27.09.18 г.; ул. Танкопия, 8-а (стояк), пр. Гагарина, 201 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 28.09.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Полтавский Шлях, 126 (п. №2,3) до 20:00 28.09.18 г.

Шевченковский район: 
пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк), ул. Новгородская, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 27.09.18 г.; ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк) до 20:00 29.09.18 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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