Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 28 сентября. Список адресов
28.09.2018  08:02   

Где в Харькове не будет воды 28 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: 
ул. Шишковская, 12, ул. Старошишковская, 10, пер. 1-й Лесопарковский, 7, ул. Липецкая (ч/с), ул. Исаевская (ч/с), пер. Сызранский (ч/с), ул. Звездная (ч/с), пр. Московский, 5 (п. №4, стояк), пр. Жуковского, 9 (п. №2, стояк), ул. Короленко, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 28.09.18 г.

Московский район: 
ул. Михайлика (Высочиненко), 7-а (п. №2), пр. Тракторостроителей, 95 (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 40 (стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 72 (п. №8,9,10), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42 (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №13, стояк) до 20:00 28.09.18 г.

Немышлянский район: 
проезд 2-й Братский (ч/с) до 20:00 28.09.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Крылова (ч/с), ул. Власенко, 22 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 28.09.18 г.

Основянский район: 
пр. Гагарина, 1 (п. №5, стояк) до 20:00 28.09.18 г.

Слободской район: 
ул. Танкопия, 8-а (стояк), пр. Гагарина, 201 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 28.09.18 г.

Шевченковский район: 
пр. Победы, 56 (п. №4, стояк), пр. Победы, 77 (стояк), ул. Клочковская, 336 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 6 (п. №2), ул. Клочковская, 244 (п. №5) до 20:00 28.09.18 г.; ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк) до 20:00 29.09.18 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.09 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 27 сентября. Список адресов 26.09 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 26 сентября. Список адресов 25.09 ЖКХ Два района Харькова больше суток будут сидеть без воды
 
 

Видео

Игорь Терехов : Мы делаем все для развития бизнеса и привлечению в Харьков иностранных инвестиций
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 