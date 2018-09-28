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28.09.2018  12:49   

По улице Ферганской, 33-Б завершается капитальный ремонт кровли (ФОТО)

На крыше работает бригада коммунальщиков - обновляют покрытие, которое с каждым годом все больше становилось похожим на решето.


//dozor.kharkov.ua

Кровля многоэтажки по улице Ферганской, 33-Б.  Немышлянская район. От ее мрачного состояния ничего не спасало жителей верхних этажей во время осадков. Летом люди пошли в мэрию с коллективным обращением.  Там их услышали, обследовали объект - стартовал капитальный ремонт.

 Александр Бондаренко, главный инженер КП "ХРБП":

"Здесь выполняется капитальный ремонт кровли 3-х подъездов - 3, 4 и 5-го. Это полная вырубка старого "ковра", стяжка новая с уклонами, 2 слоя евроруберойда. Сейчас выполняются работы по устойству примыканий. Когда эта бригада закончит свои работы по устройству примыканий и весь "ковёр", прийдут жестянщики. Они обобьют металлом парапеты и примыкания к выходам на кровлю".

"В этом году",- добавляет Александр Бондаренко,- "силами КП был выполнен капитальный ремонт 38 мягких кровель и 27 шиферных и металлических". 

Этот объект предпоследний из списка запланированных.  До финиша работ - около двух недель, при условии благоприятных погодных условий.

 Александр Бондаренко, главный инженер КП "ХРБП":

"Гарантия на выполненные объёмы работ - 5 лет. Кровля простоит значительно дольше, если нормально ее эксплуатировать и не производить никакие несанкционированные действия по установке антенн. Им надо что-то присверлить, пробить и так далее. И иногда компании, которые проводят интернет, устанавливают свои растяжки, к сожалению, это всё вредит кровле. Кровля должна быть неприкасаема".

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Тэги:  ремонт кровель, харьков, ферганская
 
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