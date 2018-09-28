Главная Новости ЖКХ Харьковские коммунальщики устанавливают спецаппаратуру для экономии денег при освещении города
28.09.2018  14:31   

Харьковские коммунальщики устанавливают спецаппаратуру для экономии денег при освещении города

Она позволяет не только качественно освещать дворы многоэтажек и автодороги, но при этом существенно экономить деньги городской казны.


// Городской Дозор

Харьковские коммунальщики устанавливают специальную аппаратуру в энергосберегающие светильники по улице Пушкинской. Работает все просто – в зависимости от освещения на улице аппаратура выдает определенный ток лампы.

«Это пускорегулирующая аппаратура позволит нам экономить электроэнергию до 35%. За этот год планируется установить 743 единицы таких электронных «ПРА». За год экономия электроэнергии будет составлять где-то 213 тысяч киловатт-часов. Если перевести в деньги, то это более 800 тысяч гривен. Планируем на следующий год планировать установку такого же количества оборудования и будем в существующие светильники ставить электронные «ПРА» и экономить электроэнергию», – рассказал директор КП «Горсвет» Алексей Куян.

Ранее такую пускорегулирующей аппаратуры, добавляет Алексей Куян, испытывали по главной улице Харькова – Сумской. Результат себя оправдал, поэтому было решено продолжить эту работу. Как и городскую программу по освещению города. Коммунальщики отчитываются о сделанном за 9 месяцев этого года.

«На данный момент смонтировано порядка 2 500 опор, порядка 3 300 светильников смонтировано. Порядка 83 км сетей. До конца года ещё планируем смонтировать около 50 км сети и где-то 1 500 светильников будет установлено. Везде это в рамках реконструкции, где у людей вообще не было света. У нас очень много таких дворов хрущёвской постройки, где было применено надподъездное освещение. Но а сейчас все люди видят, как мы строим, и хотят всё больше и больше. Чтобы улучшить освещённость дворов», – рассказал Алексей Куян.

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Тэги:  освещение, харьков
 
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