Главная Новости ЖКХ В части Основянского района на ночь отключат воду
28.09.2018  17:28   

В части Основянского района на ночь отключат воду

На пересечении улиц Валерьяновской и Полтавской проведут ремонтные работы на водоводе D=400 мм.


// vodokanal.kharkov.ua

В КП «Харьковводоканал» сообщили, что в связи с ремонтом с 22:00 28 сентября до 08:00 29 сентября будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Основянского района, ограниченной Нетеченской набережной, Гимназической набережной, проспектом Гагарина, железнодорожным полотном, улицами Староверещаковской, Текстильной, Москалевской.

Телефон для справок: 712-08-40.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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