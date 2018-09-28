В части Основянского района на ночь отключат воду

На пересечении улиц Валерьяновской и Полтавской проведут ремонтные работы на водоводе D=400 мм.
В КП «Харьковводоканал» сообщили, что в связи с ремонтом с 22:00 28 сентября до 08:00 29 сентября будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Основянского района, ограниченной Нетеченской набережной, Гимназической набережной, проспектом Гагарина, железнодорожным полотном, улицами Староверещаковской, Текстильной, Москалевской.
Телефон для справок: 712-08-40.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
Пятница будет теплее четверга, но порывы ветра сохранятся. осадков не ожидается.
В этот день в 2002 году на конференции по законодательству о доступе к информации в Софии (Болгария) лидерами неправительственных организаций была создана Сеть сторонников свободы информации.
влажн.:
давл.:
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