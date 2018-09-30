30.09.2018 10:16

Где в Харькове не будет воды 30 сентября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Сумская, 92, ул. Сумская, 94, ул. Каразина, 1, 2, 3, 4, ул. Мироносицкая, 61 до 20:00 30.09.18 г., ул. Шишковская, 20 (п. №1, стояк) до 17:00 01.10.18 г.; пр. Жуковского, 9 (п. №2, стояк), ул. Астрономическая, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 01.10.18 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 95 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 21-б (п. №2, стояк), ул. Спартака, 10 (п. №1), ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 8-а (п. №4, стояк) до 20:00 30.09.18 г.

Новобаварский район:

ул. Катаева, 9, 11, ул. Власенко, 22 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 30.09.18 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 1 (п. №5, стояк) до 20:00 29.09.18 г.

Слободской район:

ул. Фонвизина, 15, 17, ул. Ньютона, 6, 8, 10, 10-а до 18:00 30.09.18 г., пр. Гагарина, 41-а (п. №4, стояк), пр. Гагарина, 169-а (п. №5, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 4-а (п. №1, стояк) до 20:00 30.09.18 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 188/10 (п. №3, стояк), ул. Полтавский Шлях, 188 до 20:00 30.09.18 г.

Шевченковский район:

ул. Сумская, 59, 59-а, пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №1, стояк), ул. Балакирева, 46, ул. Старицкого, 15 (п. №1, стояк), пр. Победы, 67 (п. №6, стояк), ул. Ахсарова, 3-в (п. №4) до 20:00 30.09.18 г.; ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 29 (п. №3, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 23 (п. №6, стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №6, стояк), пр. Науки (Ленина), 15-а (п. №2, стояк) до 20:00 01.10.18 г.