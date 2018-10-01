01.10.2018 08:08

Где в Харькове не будет воды 1 октября (адреса)

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)



//vodokanal.kharkov

Киевский район:

ул. Шишковская, 20 (п. №1, стояк) до 17:00 01.10.18 г.; пр. Жуковского, 9 (п. №2, стояк), ул. Астрономическая, 7 (п. №1, стояк), ул. Чернышевская, 85, ул. Гвардейцев Широнинцев, 88, 96/30 до 20:00 01.10.18 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 95 (п. №2, стояк), ул. Спартака, 10 (п. №1), ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 8-а (п. №4, стояк), ул. Халтурина, 55, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №1) до 20:00 01.10.18 г.

Немышлянский район:

ул. Амосова, 25 (п. №8, стояк) до 20:00 01.10.18 г.

Новобаварский район:

ул. Дудинской (Нариманова), 6 (п. №3, спаренный стояк), ул. Власенко, 22 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 01.10.18 г.

Слободской район:

пер. Зерновой, 6/5 (п. №1, стояк) до 20:00 01.10.18 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 188/10 (п. №3, стояк), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 46 (п. №2, стояк) до 20:00 01.10.18 г.

Шевченковский район:

ул. Красной Розы (ч/с), ул. Комитетская (ч/с), ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 29 (п. №3, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 23 (п. №6, стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №6, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), пр. Науки (Ленина), 15-а (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №1, стояк), ул. Старицкого, 15 (п. №1, стояк), пр. Победы, 67 (п. №6, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 3-в (п. №3, стояк), ул. Тобольская, 31 (п. №3), пр. Науки (Ленина), 68 (п. №1, стояк) до 20:00 01.10.18 г.