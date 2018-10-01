Где в Харькове не будет воды 1 октября (адреса)

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)
Киевский район:
ул. Шишковская, 20 (п. №1, стояк) до 17:00 01.10.18 г.; пр. Жуковского, 9 (п. №2, стояк), ул. Астрономическая, 7 (п. №1, стояк), ул. Чернышевская, 85, ул. Гвардейцев Широнинцев, 88, 96/30 до 20:00 01.10.18 г.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 95 (п. №2, стояк), ул. Спартака, 10 (п. №1), ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 8-а (п. №4, стояк), ул. Халтурина, 55, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №1) до 20:00 01.10.18 г.
Немышлянский район:
ул. Амосова, 25 (п. №8, стояк) до 20:00 01.10.18 г.
Новобаварский район:
ул. Дудинской (Нариманова), 6 (п. №3, спаренный стояк), ул. Власенко, 22 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 01.10.18 г.
Слободской район:
пер. Зерновой, 6/5 (п. №1, стояк) до 20:00 01.10.18 г.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 188/10 (п. №3, стояк), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 46 (п. №2, стояк) до 20:00 01.10.18 г.
Шевченковский район:
ул. Красной Розы (ч/с), ул. Комитетская (ч/с), ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 29 (п. №3, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 23 (п. №6, стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №6, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), пр. Науки (Ленина), 15-а (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №1, стояк), ул. Старицкого, 15 (п. №1, стояк), пр. Победы, 67 (п. №6, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 3-в (п. №3, стояк), ул. Тобольская, 31 (п. №3), пр. Науки (Ленина), 68 (п. №1, стояк) до 20:00 01.10.18 г.
День трудовых подвигов и карьеры: самое время разгрести рабочие завалы. Из развлечений подойдут те, которые затрагивают глубинные струны души.
Месяц начнется ясным погожим днем, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
влажн.:
давл.:
ветер: