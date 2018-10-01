Мусоропроводы в харьковских многоэтажках окончательно «декоммунизировали»

С 1 октября мусоропроводы в многоэтажках нельзя не проектировать - вступила в силу соответствующая ожидаемое изменение в ГСН. Теперь эта советская норма уже не является обязательным », - сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
1 октября 2018 вступили в силу изменения в государственные строительные нормы по проектированию жилых домов (Изменение №4 в СГН В.2.2-15-2005 «Здания и сооружения. Жилые дома. Основные положения»), которыми отменено обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажных жилых домах при их новом строительстве или реконструкции. Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
«С 1 октября мусоропроводы в многоэтажках нельзя не проектировать - вступила в силу соответствующая ожидаемое изменение в ГСН. Теперь эта советская норма уже не является обязательным », - отметил он.
В большинстве стран Европы уже давно запрещено проектировать такие мусоропроводы в многоэтажках, ведь они несут в себе негативные последствия: антисанитария в домах, велик риск пожаров, невозможность сортировки мусора.
«Бездумное сброс в мусоропровод любого мусора - очень вредная привычка. И от нее нужно избавляться. Только тогда в Украине реально заработает система сортировки мусора. Дома должны строиться по более высоким европейским стандартам, в том числе, с точки зрения экологии », - отметил Парцхаладзе.
Согласно новым изменениям в ГСН, необходимость устройства мусоропроводов в домах определяется с учетом принятой в каждом населенном пункте системы обращения с отходами.
Мусоропроводы остаются обязательными только в специализированных домах для людей с инвалидностью и пожилых людей.
Кроме того, Минрегион также нормировал возможность проектирования систем подземного и вакуумного (пневматического) сбор мусора, что будет способствовать раздельному сбору, чистоте и улучшению экологической ситуации в населенных пунктах. Соответствующие изменения содержатся в новом ГСН Б.2.2-12: 2018 «Планировка и застройка территорий», который вступил в действие с 1 сентября 2018 года. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.
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