01.10.2018 19:35

Три десятка больниц и поликлиник Харькова отремонтировали к отопительному сезону

В 31 учреждении здравоохранения Харькова проведены ремонтные работы в рамках подготовки к отопительному сезону 2018-2019 года.

В этом году на подготовку к зиме лечебных учреждений Харькова было предусмотрено более 37 млн грн, в том числе 27 млн грн - из городского бюджета. На сегодняшний день практически все ремонтные работы завершены, и в эксплуатацию КП «Харьковские тепловые сети» сданы все 157 систем центрального отопления, расположенных в больницах и поликлиниках, сообщил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат.

«За счет средств городского бюджета в 31 учреждении заменены оконные блоки, отремонтированы инженерные сети водоснабжения, водоотведения и отопления протяженностью более 10 тысяч погонных метров. Также отремонтированы фасады зданий и выполнен, где необходимо, капитальный ремонт помещений. Завершена подготовка к отопительному сезону четырех собственных котельных медучреждений. Все работы по подготовке лечебных учреждений к зиме, которые мы могли сделать в рамках выделенных городом финансовых ресурсов, мы максимально выполнили», - сообщил Юрий Сороколат.



Также он отметил, что в этом году в ряде медицинских учреждений был проведен капитальный ремонт кровли на общую сумму более 10 млн грн. Кроме того, в пяти больницах выполнены работы по противопожарной безопасности, в частности, проведена обработка деревянных конструкций крыш общей площадью почти 3 тыс. кв. м.



На сегодняшний день продолжается ремонт фасадов Харьковской городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова и городской детской клинической больницы №24.