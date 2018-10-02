На ночь в двух районах Харькова отключат воду: список адресов

С 21:00 2 октября до 8:00 3 октября будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Новобаварского и Основянского районов.
Отключение воды связано с проведением ремонтных работ на водопроводной магистрали D=800 мм на пересечении улиц Свет Шахтера и Владимирской.
Воду отключат абонентам по адресам:
Новобаварский район:
Многоэтажные дома: ул. Власенко, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 22, ул. Селянская, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 30-а, 34, 34-а, 36, 76, ул. Академика Богомольца, 1, 3, 5, 5-а, 7, 9, 9-а, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27-а, 29, 31, 33, 37, 39, 41, ул. Москалевская, 108, 110, 112, 170, 172, 174, ул. Власенко, 7, ул. Академика Богомольца, 4, 15.
Частный сектор: ул. Фельдшерская, ул. Жутовская, ул. Сущенская, ул. Служебная, ул. Лютовская, ул. Текстильная, ул. Москалевская, пер. Кубраковский, пер. Пахаря, ул. Пахаря, пер. Краматорский, ул. Светлановская, ул. Боровая, ул. Торговая, ул. Филипповская, ул. Арсенальная, ул. Ключевая, ул. Кривомазова, пер. Союзный, пер. Еремеевский, пер. Шаповаловский, ул. Сухаревская, ул. Конторская, ул. Безымянная, ул. Вагонная, ул. Рябиновая, ул. Гайворонская.
Основянский район:
Частный сектор: ул. Диканевская, ул. Лиманская, ул. Железноводская.
Телефон для справок: 712-08-40.
Сегодня многое может получаться как бы само собой. Однако не расслабляйтесь – именно сейчас можно решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу.
Синоптики обещают пасмурный день. Ночью может начаться небольшой дождь, который захватит и утро. Во второй половине дня осадков не предвидится.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
влажн.:
давл.:
ветер: