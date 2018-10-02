02.10.2018 18:59

В Харькове капитально отремонтируют больше 170 лифтов

В этом году «Харьковгорлифт» капитально отремонтирует более сто семьдесят лифтов. Среди них - тринадцать полных замен.



// Харькоуские известия

Один из таких ремонтов – в Пушкинском въезде, 5. Во втором подъезде этого дома недавно установили новый лифт. Несколько лет старый подъемник здесь вообще не работал, рассказывают в «Харьковгорлифте». Он отслужил полвека, поэтому его нужно было только менять.



Михаил Адаменко, заместитель главного инженера КСП «Харьковгорлифт»:

Срок его использования порядка 25 лет, кабина нержавеющая, на сегодняшний момент лифт установлен самый современный, без машинного помещения, вся силовая установка находится в шахте. Грузоподъемность - 320 кг. К сожалению, шахта здесь, дома старые в центре, шахты ограниченные, расширить их невозможно, поэтому был подобран турецкого производства и установлен в этом году.



Вообще в этом году коммунальное предприятие «Харьковгорлифт» должен провести капитальный ремонт ста семидесяти семи подъемников. Тринадцать - это полная замена, еще более сорока - полная модернизация, позволяющая лифта проработать еще двадцать лет. И план этот выполняется.



Михаил Адаменко, заместитель главного инженера КСП «Харьковгорлифт»:

80 процентов выполнения плана на этот год. Кроме того, в данной программе предусмотрено 339 замен купе-кабин в связи с тем, что наш старый парк оборудован пластиковой купе-кабиной, это ДСП. И на сегодняшний момент, производя на заводе КСП «Харьковгорлифт» - мы производим купе-кабины металлические, современные стандарты и устанавливаем в жилых домах.

Все работы, отметил Михаил Адаменко, проводятьу рамках городской целевой программы. Средства выделяются из бюджета Харькова. В этом доме, по Пушкинскому въезду, 5 в следующем году установят еще один новый лифт.