03.10.2018 08:10

Где в Харькове не будет воды 3 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)



//vodokanal.kharkov.ua

Индустриальный район:

ул. Косарева (Соколова), 7-а (п. №1, стояк) до 20:00 03.10.18 г.

Киевский район:

ул. Шишковская, 20 (п. №1, стояк), ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк) до 17:00 03.10.18 г.; ул. Лермонтовская, 38 (п. №1) до 20:00 03.10.18 г.

Московский район:

ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 2 (п. №6) до 17:00 03.10.18 г.; ул. Гарибальди, 10, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-б, ул. Халтурина, 55, ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 2 (стояк), пр. Тракторостроителей, 126-а (п. №1, стояк) до 20:00 03.10.18 г.

Новобаварский район:

пр. Дзюбы, 5 (п. №2, стояк), ул. Власенко, 22 (п. №2, спаренный стояк), ул. Фельдшерская (ч/с), ул. Жутовская (ч/с), ул. Сущенская (ч/с), ул. Служебная (ч/с), ул. Лютовская (ч/с), ул. Текстильная (ч/с), ул. Москалевская (Октябрьской Революции) (ч/с), пер. Кубраковский (ч/с), пер. Пахаря (ч/с), ул. Пахаря (ч/с), пер. Краматорский (ч/с), ул. Светлановская (ч/с), ул. Боровая (ч/с), ул. Торговая (ч/с), ул. Филипповская (ч/с), ул. Арсенальная (ч/с), ул. Ключевая (ч/с), ул. Николая Бажана (Кривомазова) (ч/с), пер. Еремеевский (ч/с), ул. Сухаревская (ч/с), ул. Вагонная (ч/с), ул. Рябиновая (ч/с), ул. Конторская (Краснооктябрьская) (ч/с), пер. Шаповаловский (ч/с), ул. Грайворонская (ч/с), ул. Безымянная (ч/с), ул. Власенко, 9, 18, 22, ул. Власенко, 4, ул. Селянская, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 30-а, 34, 34-а, 36, 76, ул. Селянская, 25, ул. Академика Богомольца, 5, 7, 9, 9А, ул. Академика Богомольца, 1, 3, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27-а, 29, 31, 33, 37, 39, 44, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108, 110, 112, 170, 172, 174 до 08:00 03.10.18 г.; пер. Симиренков (Союзный) (ч/с) до 20:00 03.10.18 г.

Основянский район:

ул. Биологическая (ч/с), ул. Диканевская (ч/с), ул. Железноводская (ч/с), ул. Аравийская (ч/с), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 5, 11, 13, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 7, 9, наб. Гимназическая (Красношкольная), 22, 24, 26, ул. Воскресенская (Урицкого), 27, ул. Воскресенская (Урицкого), 29, 31 до 08:00 03.10.18 г.; пер. Армянский, 1/3 (п. №2, стояк) до 20:00 03.10.18 г.

Слободской район:

ул. Ньютона, 111-а (стояк), пр. Гагарина, 39 (п. №2) до 20:00 03.10.18 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 40 (п. №3) до 17:00 03.10.18 г.; ул. Тобольская, 31 (п. №3), ул. 23 Августа, 42 (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 2 (п. №6, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №8, стояк) до 20:00 03.10.18 г.