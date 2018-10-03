В Харькове продолжается замена лифтового оборудования

В зоне внимания Департамента жилищного хозяйства - капитальный ремонт лифтов и их модернизация.
В этом году в планах проведения таких работ на 177-й подъемниках.
В полном объеме взятые обязательства еще не выполнены, но работа продолжается, уверяют специалисты, и ведется согласно графику.
Роман Нехорошков, директор Департамента жилищного хозяйства Харьковского городского совета
«Больше 90% всего парка лифтов отслужили, отработали свой основной нормативный срок. У нас запланировано выполнить капитальный ремонт 177 лифтов. Уже выполнено на сегодня 42%. По капитальной замене систем диспетчеризации предполагается выполнить 371 замену, выполнено 57%, по замене купе-кабин - 339, выполнено 60%, по текущему ремонту лифтов 1162, выполнено 66%».
Такие объемы, отмечают, еще не достаточны в рамках такого мегаполиса, как Харьков. Впрочем, масштабы работ в сравнении с прошлыми годами, выросли, относительно капитального ремонта, в 4 раза, в текущем - почти в 2,5. А вот по простой лифтов из-за неисправности, то сроки выполнения их ремонта - уменьшили, благодаря оперативности реагирования аварийных служб, наличии 13 новых спецавтомобилей и базы необходимых запчастей и материалов. Уменьшилась, констатируют специалисты, и количество краж лифтового оборудования. Если еще 2 года назад
Роман Нехорошков, директор Департамента жилищного хозяйства Харьковского городского совета
«Выполняются соответствующие мероприятия по уменьшению хищений лифтового оборудования - это замена дверей в лифтовых машинных помещениях, установка решёток, соответствующих систем сигнализации. Эта работа ведётся на постоянной основе».
И темпов работы, уверяют в профильном Департаменте, сбавлять не намерены.
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