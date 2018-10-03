03.10.2018 14:37

Игорь Терехов: Впервые за много лет в Харькове заменили 45 километров трубопроводов больших диаметров

Дома коммунальной собственности города полностью готовы к новому отопительному сезону. Поэтому часть жилых многоэтажек начали заполнять теплоносителем.



// Городской Дозор

На сегодня, сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов на еженедельном штабе по подготовке Харькова к новому отопительному сезону, 70% жилого фонда города уже заполнены теплоносителем.



Перекладка сетей идет согласно графикам. Сейчас полным ходом ведутся работы по капремонту на 94 тепломагистрали.



«В том году мы огромное внимание уделяли перекладке магистральных трубопроводов. Причем, если в том году это были трубопроводы малых диаметров, то в этом году это были большие диаметры: 1000, 800, 600, 400 мм. Хочу сказать, что впервые за многие годы в городе Харькове мы поменяли 45 километров трубопроводов именно больших диаметров. Это очень важно, потому что очень долгие годы эти трубопроводы никто не менял», – сообщил Игорь Терехов.



На магистралях, которые еще в работе, отметил Игорь Терехов, капремонт будет завершен до старта отопительного сезона. Поэтому сейчас ничто не мешает планово войти в новый отопительный сезон.



«Когда погодные условия будут того требовать, будет подписано распоряжение Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса по началу отопительного сезона. Как и в предыдущие годы, первым делом мы будем подключать к отоплению объекты социальной сферы: детские садики, больницы, школы, территориальные центры. В общем, всю социальную сферу города. И параллельно, конечно, будем работать уже над пуском тепла в жилые дома», – рассказал первый вице-мэр.



Для того чтобы оперативно войти в новый отопительный сезон, по поручению первого вице-мэра Игоря Терехова в Харькове будут созданы аварийные бригады оперативного реагирования. Которые будут выезжать на вызовы, когда это будет необходимо.