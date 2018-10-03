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03.10.2018  15:12   

Когда абоненты ТЭЦ-5 получат горячую воду, – комментарий первого вице-мэра

К началу отопительного сезона харьковчане будут с теплом и горячей водой.


// Городской Дозор

Ситуацию с горячей водой, которой сейчас нет в некоторых районах Харькова, прокомментировал на совещании по подготовке города к работе в отопительный период 2018-2019 годов первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

«В ситуации с горячей водой, к сожалению, мы являемся заложниками определенных обстоятельств. Порядка 30% отопления и горячего водоснабжения города осуществляется ТЭЦ-5. ТЭЦ-5 имеет частную форму собственности, это не коммунальное предприятие, и они должны будут получить номинацию на газ и запускаться», – рассказал Игорь Терехов.

По словам первого вице-мэра, городские власти находятся в постоянном диалоге с руководством ТЭЦ-5.

«По заверению ТЭЦ-5, они к отопительному сезону полностью будут готовы, получат номинацию и вовремя включатся в отопительный сезон. И конечно, у людей будет горячая вода и тепло в доме», – заверил Игорь Терехов.
 

Тэги:  горячая вода, отопительный сезон, терехов, харьков
 
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