03.10.2018 15:12

Когда абоненты ТЭЦ-5 получат горячую воду, – комментарий первого вице-мэра

К началу отопительного сезона харьковчане будут с теплом и горячей водой.



// Городской Дозор

Ситуацию с горячей водой, которой сейчас нет в некоторых районах Харькова, прокомментировал на совещании по подготовке города к работе в отопительный период 2018-2019 годов первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



«В ситуации с горячей водой, к сожалению, мы являемся заложниками определенных обстоятельств. Порядка 30% отопления и горячего водоснабжения города осуществляется ТЭЦ-5. ТЭЦ-5 имеет частную форму собственности, это не коммунальное предприятие, и они должны будут получить номинацию на газ и запускаться», – рассказал Игорь Терехов.



По словам первого вице-мэра, городские власти находятся в постоянном диалоге с руководством ТЭЦ-5.



«По заверению ТЭЦ-5, они к отопительному сезону полностью будут готовы, получат номинацию и вовремя включатся в отопительный сезон. И конечно, у людей будет горячая вода и тепло в доме», – заверил Игорь Терехов.

