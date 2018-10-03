03.10.2018 15:40

Население Харьковщины в августе заплатило вполовину больше, чем было выставлено по счетам ЖКХ

Облстат отчитался об оплате населением Харьковщины за жилищно-коммунальные услуги в августе 2018



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В августе 2018 населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 496,1 млн.грн (141,0% начисленных за этот период сумм) за поставки электроэнергии - 197,2 млн.грн (100,5% 1 начисленных за этот период сумм).

Против выставленных 352 млн. гривен (без учета счетов за свет) население Харьковщины оплатило почти пол миллиарда. Многие стараются погасить долги перед получением осенних субсидий.

Однако такая сознательность по окончании периода летних отпусков не сильно скрасила картину с задолженностью. С начала года финансовая дисциплина по оплатам квитанций ЖКХ составила чуть более 92,2%.

Т.е. 8 из 100 харьковчан не платят по выставленным счетам.

На конец августа 2018 задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 2031,4 млн.грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 1963,4 млн.грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 350,60 млн. грн., по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 316,6 млн.грн. , за вывоз бытовых отходов - 88,3 млн.грн., по поставке электрической энергии - 450,5 млн.грн.

Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и от 27.06.2003 № 976 в январе-августе 2018 с населением было заключено 2,4 тыс. Договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 12,6 млн.грн.

Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 3,3 млн.грн.