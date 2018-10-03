03.10.2018 16:40

Игорь Терехов обязал харьковских коммунальщиков оперативнее устранять разрытия

На совещании по подготовке города к зиме первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов обязал все коммунальные предприятия города, которые проводят ремонтные работы, оперативно устранять разрытия, которые остаются после выполненных работ.



// Городской Дозор

Особое внимание, подчеркнул первый вице-мэр, центральной части города. Так, чтобы разрытия, в первую очередь, не тормозили проезд автотранспорта.



Сейчас на территории Харькова несколько сотен таких разрытий.



«Мы понимаем, что гидравили трубы, мы понимаем, что такие разрытия были, есть и будут, это практика не только города Харькова. Есть разрытия, которые уже подготовлены, уже защебенены и должны быть заасфальтированы. Такое поручение было дано профильному департаменту дорожного хозяйства. А есть разрытия, которые находятся в работе, и они до начала отопительного сезона должны быть сделаны и полностью приведены в порядок», – сказал Игорь Терехов.