Игорь Терехов обязал харьковских коммунальщиков оперативнее устранять разрытия

На совещании по подготовке города к зиме первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов обязал все коммунальные предприятия города, которые проводят ремонтные работы, оперативно устранять разрытия, которые остаются после выполненных работ.
Особое внимание, подчеркнул первый вице-мэр, центральной части города. Так, чтобы разрытия, в первую очередь, не тормозили проезд автотранспорта.
Сейчас на территории Харькова несколько сотен таких разрытий.
«Мы понимаем, что гидравили трубы, мы понимаем, что такие разрытия были, есть и будут, это практика не только города Харькова. Есть разрытия, которые уже подготовлены, уже защебенены и должны быть заасфальтированы. Такое поручение было дано профильному департаменту дорожного хозяйства. А есть разрытия, которые находятся в работе, и они до начала отопительного сезона должны быть сделаны и полностью приведены в порядок», – сказал Игорь Терехов.
Сегодняшний гороскоп обещает день, насыщенный эмоциями. Постарайтесь сдерживать желание поучать, иначе расстроите и себя, и других.
Ясной погодой середина недели нас не порадует – тучи закроют небо с утра до вечера. Днем ожидается небольшой дождь с порывами ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.
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