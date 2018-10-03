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03.10.2018  16:58   

В двух районах Харькова временно отключат воду: список адресов

С 9:00 до 24:00 4 октября будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Слободского и Основянского районов.


// vodokanal.kharkov.ua

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водопроводной магистрали D=600 мм на пересечении улицы Ньютона и проспекта Льва Ландау, сообщили в Харьковводоканале.  

Воду отключат по следующим адресам:

Слободской район:
Многоэтажные дома: ул. Аэрофлотская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 10, 11, 12, 18, пр. Гагарина, 203, 205, 205/1, 211, ул. Ромашкина, 6, 6-а, 8, 8-а, 12, 14, ул. Нестерова, 3, 4, 6, 8, 10, пер. Пилотов, 1-а, 3, 5, 7-а, 7, 9, 11, ул. Стартовая, 1, 3, 5, 7, 11, пр. Льва Ландау, 3, 5, 7, 23, 27.

Основянский район:
Многоэтажные дома: ул. Мерефянское шоссе, 6, 8, 8-а, 17-а,б,в,з, ул. Драгомировская,4, пр. Гагарина, 316-в,б,г,д,е, 336, ул. Самолетная, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, ул. Планерная,14, ул. Аэродромная, 7, 9, 19.
Частный сектор: пр. Гагарина, 318-326, ул. Планерная, ул. Аэродромная, пер. Планерная, пер. Аэродромный, ул. Пилотов.

Во время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП  «Харьковводоканал».

Телефон для справок: 712-08-40.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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