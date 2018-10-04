04.10.2018 09:09

Харьковские балконы и лоджии выше 3 этажа освободили от переоформления при утеплении

С 1 октября официально разрешено остекления балконов при проектировании многоэтажек, - заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.



фото: budport.com.ua

Вступили в силу изменения в государственные строительные нормы по проектированию жилых домов ( Изменение №4 в ДБН В.2.2-15-2005 «Здания и сооружения. Жилые дома. Основные положения» ), которые позволили остекления балконов и лоджий выше 3-го этажа при проектировании новых и реконструкции существующих жилых домов.

Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

«Важное изменение, вступившее в силу с 1 октября этого года - возможность остекления балконов при проектировании многоэтажек. Надеюсь, что с ее внедрением мы избавимся еще одной советской привычки - самовольно стеклить балконы. И это унормирует ситуацию с эстетическим видом наших зданий », - сказал он.

Парцхаладзе пояснил, что ранее, согласно старым нормам, остекление балконов в многоэтажках при их проектировании происходило только на 1-3 этажах, из-за чего многие граждане делали это самостоятельно. «Люди заселялись в новую квартиру и потом стеклили балконы своими силами, нередко портя внешний вид домов. Как следствие - имеем застекленные в разнобой балконы на фасадах, а еще хуже - ужасные пристройки, которые могут угрожать безопасности других жителей и прохожих », - отметил он.

Согласно изменениям в ГСН, остекление разрешено делать на балконах и лоджиях с шириной не менее 1,2 м. При этом площадь остекления должна составлять не менее 50% от площади наружных стен балконов, а окна должны устраиваться с суммарной шириной не менее 1,2 м и открываться на сторону балкона. «Такие требования необходимы, чтобы повысить безопасность людей в случае возможных чрезвычайных ситуаций», - отметил Парцхаладзе.

Кроме этого, данными изменениями в ГСН отменено обязательное проектирование порога или лестницы при входе в жилые дома. Поэтому допускается устраивать отметку пола помещений на уровне отметки тротуара при условии устройства твердого покрытия с мерами водоотведения.

Также новыми изменениями допускается размещение встроенных в жилые дома предприятий общественного питания вместимостью не более 250 мест при наличии обособленной территории и входов извне.

Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.