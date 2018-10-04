04.10.2018 13:36

Работы по замене аварийных участков тепломагистрали возле Медкомплекса на Салтовке подходят к концу (ФОТО)

Подходят к концу работы по замене участков трубопровода на 94-й тепломагистрали по улицам Амосова и Благодатной.



// city.kharkov.ua

По улице Благодатной уже завершены работы по реконструкции двух участков тепломагистрали, на одном из которых сейчас укладывают плиты для перекрытия канала теплосети. Всего на данном объекте было заменено около 600 погонных метров трубы, сообщил главный инженер Немышлянского филиала КП «Харьковские тепловые сети» Михаил Самойленко.

По его словам, участок тепломагистрали по ул. Амосова – от ул. Медицинской до медкомплекса также находится на завершающей стадии. Здесь заменят около 330 погонных метров трубопровода.



«На этом участке продолжается монтаж предизолированных трубопроводов, которые будут обеспечивать циркуляцию теплоносителя на медкомплекс, включая и жилые помещения, которые подключены к этой теплораспределительной станции. Сейчас ведется работа в направлении подающего теплопровода, чтобы можно было обеспечить подачу тепла и горячей воды потребителям. После этого подрядчик приступит к работам по обратному трубопроводу, но объект будет подключен к снабжению теплом и горячей водой через резервные линии», - сообщил Михаил Самойленко.



Он также отметил, что труба и все необходимые материалы для перекладки коммуникаций для этого участка завезены в полном объеме. Работы на ул. Амосова планируется завершить до 10 октября. И уже на следующей неделе в жилые дома четырех микрорайонов Салтовки (624, 624-а, 625 и 626) и здания медкомплекса будет подана горячая вода.



Михаил Самойленко также отметил, что реконструкция 94-й магистрали проводится комплексно, включая замену сопутствующего оборудования, что позволит обеспечить более долгий срок эксплуатации магистрали – не менее 25 лет.



«Меняется не только сама труба, а все составляющие механического оборудования, включая сальниковые компенсаторы, запорную арматуру, и даже строительная часть канала тоже подлежит замене - выбраковываются дефектные элементы канала перекрытия и приобретаются новые. Это трудоемкий процесс, он занимает большое количество времени», - подчеркнул главный инженер Немышлянского филиала ХТС.



После сдачи в эксплуатацию трубопровода в районе медкомплекса подрядчик приступит к перекладке следующих участков трубы, которая будет производится до ул. Краснодарской. Полностью завершить реконструкцию 94-й магистрали планируется уже в следующем году.

Напомним, в этом году в Харькове планируют заменить 45 км магистральных трубопроводов. Причем работы ведутся на участках трубопроводов больших диаметров – 1000, 800, 600 и 400 мм.