04.10.2018 18:32

В Основянском районе на сутки отключат воду: список адресов

с 10:00 5 октября до 10:00 6 октября будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Основянского района.



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Отключение связано с проведением ремонтных работ на водопроводной магистрали D=900 мм на пересечении улиц Валерьяновской и Гольдберговской

На время проведения работ воду отключат по адресам расположенных по адресам:

Многоэтажные дома: ул. Грековская, 3, 6/1, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, ул. Валерьяновская,2, 6, 55, 74, 89, ул. Гольдберговская,11, 13, пр. Гагарина, 2, 21, 23, 31, 35.



Частный сектор: ул. Грековская, ул. Валерьяновская, ул. Гордиенковская, ул. Воскресенская, ул. Основянская, ул. Текстильная, ул. Новодесятисаженная, ул. Миргородская, ул. Георгиевская, ул. Галушкинская, ул. Чугуевская.

На время отключения подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Телефон для справок: 712-08-40.