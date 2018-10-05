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05.10.2018  08:08   

Где в Харькове не будет воды 5 октября (адреса)

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)


фото ://vodokanal.kharkov.ua

Киевский район: 
ул. Мироносицкая, 81/85 до 20:00 05.10.18 г., ул. Шишковская, 12(п. №2, стояк) до 20:00 06.10.18 г.

Московский район: 
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 34-б (п. №5, стояк) до 17:00 05.10.18 г.; ул. Халтурина, 55 (спаренный стояк), ул. Героев Труда, 60-б (п. №8, стояк) до 20:00 05.10.18 г.

Немышлянский район: 
ул. Ощепкова, 14/22 (п. №5, спаренный стояк) до 17:00 05.10.18 г.; Салтовское шоссе, 244 (стояк) до 20:00 05.10.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Полтавский Шлях, 65, ул. Кибальчича, 43 (п. №2, стояк), ул. Свинаренко, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 05.10.18 г.

Слободской район: 
пр. Гагарина, 49-а (п. №5) до 20:00 05.10.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Деревянко, 9, ул. Клочковская, 197 (п. №15, стояк), ул. Тобольская, 31 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 05.10.18 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  ремонт, вода, харьков, канал, труба, сеть
 
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