05.10.2018 08:08

Где в Харькове не будет воды 5 октября (адреса)

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)



фото ://vodokanal.kharkov.ua

Киевский район:

ул. Мироносицкая, 81/85 до 20:00 05.10.18 г., ул. Шишковская, 12(п. №2, стояк) до 20:00 06.10.18 г.

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 34-б (п. №5, стояк) до 17:00 05.10.18 г.; ул. Халтурина, 55 (спаренный стояк), ул. Героев Труда, 60-б (п. №8, стояк) до 20:00 05.10.18 г.

Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 14/22 (п. №5, спаренный стояк) до 17:00 05.10.18 г.; Салтовское шоссе, 244 (стояк) до 20:00 05.10.18 г.

Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 65, ул. Кибальчича, 43 (п. №2, стояк), ул. Свинаренко, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 05.10.18 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 49-а (п. №5) до 20:00 05.10.18 г.

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 9, ул. Клочковская, 197 (п. №15, стояк), ул. Тобольская, 31 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 05.10.18 г.