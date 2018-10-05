05.10.2018 18:25

Игорь Терехов дал задание завершить капремонт основных тепломагистралей до старта отопительного сезона

В ходе подготовки к отопительному сезону Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов провел выездное совещание со специалистами на трех ключевых тепломагистралях, что сейчас на капремонте.



// Городской Дозор

Улица Шатиловская. Именно здесь прошлой зимой произошел порыв на 49 тепломагистрали. Чтобы не допустить повторения подобной аварийной ситуации, город во время кампании по подготовке Харькова к новому отопительному сезону решил эту тепломагистраль отремонтировать капитально. Несколько недель здесь полным ходом ведутся работы по ремонту.



Алексей Лука, главный инженер КП «Харьковские тепловые сети»:

Здесь ведется полная реконструкция. Меняется участок трубы от камеры до камеры. Меняется труба диаметром 1200 мм. Сейчас уже здесь выполнены работы порядка 70% ,мы как бы уже на завершающем этапе. Планируем закончить работы к отопительному сезону.



Соответствует ли выполненная гработа графикам, лично проверил первый вице-мэр. Игорь Терехов провел выездное совещание со специалистами на всех трех ключевых тепломагистралях, что сейчас на капремонте. Кроме 49-й, первый заместитель городского головы осмотрел и 53-ю магистраль по улице Валентиновской, и 94-ю, на которой прошлой зимой была серьезная авария. Последнюю перекладывают сразу на нескольких участках. Как и на 49-той, трубы на 94-той тепломагистрали большого диаметра.



Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

Сегодня здесь на завершающей стадии ведутся работы. Уже полностью переложена та магистраль, которая снабжает Салтовский медкомплекс. Она полностью подготовлена, сегодня уже закончили укладывать лотки и гидроизолируют, потом будет осуществлена обратная засыпка. И эта магистраль будет в полном объеме готова к прохождению отопительного сезона.



Всего в этом году в Харькове в рамках подготовки города к новому отопительному сезону, будут переложены 45 километров тепловых сетей различного диаметра, львиная доля которых закуплена на средства международных банков-партнеров.



Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

Труба, которая сегодня пришла, пришла за счет средств Мирового банка. Помните, у нас с ними были очень долгие, но продуктивные переговоры. В результате чего мы сегодня имеем кредитные ресурсы порядка 4 млн. долл., которые в полном объеме были пущены на закупку трубы. Хочу вам сказать, что это тоже сложный процесс, потому, что эта труба не изготавливается в Украине, она идет к нам из Польши. Во Львове она полностью изолируется по новым требованиям Евросоюза. Это полиуретановая изоляция, которая действительно позволяет увеличить срок службы этой трубы.



На выездном совещании первый вице-мэр Игорь Терехов поставил задачу подрядчикам четко выдерживать графики выполнения работ так, чтобы успеть завершить капремонт на всех основных тепломагистралях до старта отопительного сезона.

Он подчеркнул, что тепловики интенсивно работают на всех теплотрассах, где прошлой зимой происходили порывы. До середины октября все основные магистрали, которые задействованы в подаче тепла, будут заменены, на части – работы еще продолжаться.

«Где необходимо, перейдем на резерв – будут задействованы взаимозаменяемые магистрали, чтобы выполнить максимальный объем работ», – пояснил первый вице-мэр.

Также Игорь Терехов отметил, что во время запуска тепла в городе будут работать аварийные бригады оперативного реагирования, в состав которых войдут рабочие КП «Харьковские тепловые сети», КП «Харьковводоканал» и других предприятий города.