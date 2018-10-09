09.10.2018 08:03

Где в Харькове не будет воды 9 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пр. Индустриальный (Фрунзе), 17/34, ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-д (п. №7) до 20:00 9 октября.



Киевский район:

ул. Леся Сердюка, 42, 44, 48/2 до 17:00 9 октября; ул. Семена Ковпака (ч/с), ул. Кричевского (Киев.), 40, ул. Академика Павлова, 319 (п. №6-10), ул. Трудовая (ч/с), ул. Алчевских (Артема), 3 (стояк), ул. Шевченко, 335 (п. №1, спаренный стояк), ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №11) до 20:00 9 октября.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 14-в (п. №2, стояк), 27 (п. №2, стояк),50/29 (стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 65 (п. №6, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-в (стояк), пр. Московский, 89 (п. №9, стояк), Салтовское шоссе, 141 (п. №1, стояк) до 20:00 9 октября.



Немышлянский район:

ул. Краснодарская, 177-а (п. №1, стояк) до 17:00 9 октября; пер. Алексндр. Натиева (Богунского) (ч/с), ул. Ощепкова, 14/22 (п. №5, спаренный стояк), ул. Харьковских Дивизий, 7/2 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 9 октября.



Основянский район:

ул. Валдайская, 24-а (стояк) до 17:00 9 октября.



Слободской район:

ул. Танкопия, 8 (п. №2) до 20:00 10 октября.



Шевченковский район:

ул. Деревянко, 3-б, ул. Балакирева, 21-а, 23, 23-а, ул. Клочковская, 197 (п. №15, стояк), ул. Клочковская, 230 (п. №1, стояк), пр. Победы, 67 (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 12 (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №6, стояк) до 20:00 9 октября; ул. Ахсарова, 3-в (п. №2, стояк) до 00:00 9 октября; пр. Победы, 71 (п. №1) до 20:20 10 октября.