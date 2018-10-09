Харьковские коммунальщики реконструируют аварийные веранды (ФОТО)

Чтобы избежать возможного травматизма, жители дома обратились в администрацию района и в мэрию.
Ее восстановление уже почти завершено.
Осталось только немного подкрасить новые конструкции.
Это двухэтажка по переулку Колодезному, 18 в Новобаварском районе.
Здесь силами коммунальщиков была восстановлена веранда, с годами ставшая аварийной.
Чтобы избежать возможного травматизма, жители дома обратились в администрацию района и в мэрию. Тянуть дальше было некуда, делятся жители.
Елена, жительница дома:
«Огромное спасибо Геннадию Кернесу, огромное, спасибо что он услышал нашу просьбу и помог нам. Всё хорошо, всё прекрасно. Теперь мы можем спокойно ходить и не огладываться, что на нас что-то упадёт».
Первым делом строители полностью демонтировали старую конструкцию. Сделали новый и надежный металлический каркас. Пол зацементировали, стороны зашили листами металла. «Все, теперь», - констатируют коммунальщики», - «стоит надежно и прочно на долгие годы».
Ольга Алексеенкова, начальник филиала КП «Жилкомсервис» Новобаварского района:
«В данном микрорайоне производились такие ремонтно-восстановительные работы по верандам по 3 адресам. По улице Москалёвской, 40-В, улица Карпинского, 17/11 и данный адрес - Колодязный, 18. В этом году данный адрес последний. Сейчас мы занимаемся тем, что обследуем подобные дома с верандами, аварийные, и выявленные адреса будут внесены в титульный список ремонтов на следующий год».
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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