09.10.2018 14:19

Харьковские коммунальщики реконструируют аварийные веранды (ФОТО)

Чтобы избежать возможного травматизма, жители дома обратились в администрацию района и в мэрию.



//dozor.kharkov.ua

Ее восстановление уже почти завершено.

Осталось только немного подкрасить новые конструкции.

Это двухэтажка по переулку Колодезному, 18 в Новобаварском районе.

Здесь силами коммунальщиков была восстановлена ​​веранда, с годами ставшая аварийной.

Чтобы избежать возможного травматизма, жители дома обратились в администрацию района и в мэрию. Тянуть дальше было некуда, делятся жители.

Елена, жительница дома:

«Огромное спасибо Геннадию Кернесу, огромное, спасибо что он услышал нашу просьбу и помог нам. Всё хорошо, всё прекрасно. Теперь мы можем спокойно ходить и не огладываться, что на нас что-то упадёт».

Первым делом строители полностью демонтировали старую конструкцию. Сделали новый и надежный металлический каркас. Пол зацементировали, стороны зашили листами металла. «Все, теперь», - констатируют коммунальщики», - «стоит надежно и прочно на долгие годы».

Ольга Алексеенкова, начальник филиала КП «Жилкомсервис» Новобаварского района:

«В данном микрорайоне производились такие ремонтно-восстановительные работы по верандам по 3 адресам. По улице Москалёвской, 40-В, улица Карпинского, 17/11 и данный адрес - Колодязный, 18. В этом году данный адрес последний. Сейчас мы занимаемся тем, что обследуем подобные дома с верандами, аварийные, и выявленные адреса будут внесены в титульный список ремонтов на следующий год».