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09.10.2018  14:19   

Харьковские коммунальщики реконструируют аварийные веранды (ФОТО)

Чтобы избежать возможного травматизма, жители дома обратились в администрацию района и в мэрию.


//dozor.kharkov.ua

Ее восстановление уже почти завершено. 

Осталось только немного подкрасить новые конструкции. 

Это двухэтажка по переулку Колодезному, 18 в Новобаварском районе. 

Здесь силами коммунальщиков была восстановлена ​​веранда, с годами ставшая аварийной.  

Чтобы избежать возможного травматизма, жители дома обратились в администрацию района и в мэрию.  Тянуть дальше было некуда, делятся жители.

Елена, жительница дома:
«Огромное спасибо Геннадию Кернесу, огромное, спасибо что он услышал нашу просьбу и помог нам.  Всё хорошо, всё прекрасно. Теперь мы можем спокойно ходить и не огладываться, что на нас что-то упадёт».

Первым делом строители полностью демонтировали старую конструкцию.  Сделали новый и надежный металлический каркас.  Пол зацементировали, стороны зашили листами металла. «Все, теперь», - констатируют коммунальщики»,  - «стоит надежно и прочно на долгие годы».

 Ольга Алексеенкова, начальник филиала КП «Жилкомсервис» Новобаварского района:
«В данном микрорайоне производились такие ремонтно-восстановительные работы по верандам по 3 адресам. По улице Москалёвской, 40-В, улица Карпинского, 17/11 и данный адрес - Колодязный, 18. В этом году данный адрес последний. Сейчас мы занимаемся тем, что обследуем подобные дома с верандами, аварийные, и выявленные адреса будут внесены в титульный список ремонтов на следующий год».

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Тэги:  коммунальщики, ремонт веранд, харьков
 
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