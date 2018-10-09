На будущий мусороперерабатывающий комплекс, что строит Харьков в Дергачах, прибыло оборудование

На площадку в Дергачевском районе, где идет строительство многофункционального комплекса по переработке твердых бытовых отходов, выгрузили самую крупную деталь - сито для сортировки мусора.
Это оборудование прибыло из Польши. Огромное сито для сортировки мусора - длиной в 17 метров и весом в 36 тонн.
Александр Панченко, заместитель директора по техническим вопросам генподрядчика:
Это сито будет пофракционно разделять мусор. Поставка была 2 дня назад. Сегодня мы его разгружаем и по готовности фундамента, примерно через 40 дней, будем монтировать на постоянное место.
Кроме сита, для мусороперерабатывающего комплекса Харьков получил уже и сепараторы. Вскоре должны прибыть еще и конвейеры. Впоследствии начнутся и сами работы по монтажу завода.
Сейчас на месте будущих производственных частей готовятся заливать фундамент. По плану площадь здания составит около 4 тысяч квадратных метров.
Параллельно работы ведутся и на месте первой очереди будущего полигона. Дно двух карт, каждая размером в три с половиной гектара, устилают четырьмя слоями геомембраны.
Александр Панченко, заместитель директора по техническим вопросам генподрядчика:
До конца этого года мы планируем выполнить две карты полностью под ключ. Создать весовую группу: это весовой комплекс, КПП и, собственно говоря, фундамент под само здание сортировки и под саму линию сортировки.
После того, как новый полигон мусороперерабатывающего комплекса будет готов, рассмотрят вопрос о консервации действующего. Сейчас на нем и на предыдущем полигоне рядом, подрядчики пробурили поисковые скважины для сбора биогаза.
Александр Панченко, заместитель директора по техническим вопросам генподрядчика:
Мы наблюдаем окончание работ на старом полигоне, который закрыт. Сейчас по постоянной схеме монтируются трубопроводы. Я думаю, что в течение двух недель будут подключены газовые скважины, и мы уже начнем экспериментальный сбор газа, который в последствии сразу станет промышленным.
Весь биогаз, собираемый с полигонов, используют для производства электроэнергии. Согласно сроков проекта новый мусороперерабатывающий комплекс на Дергачевщине Харьков должен достроить уже в 2019 году.
Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
влажн.:
давл.:
ветер: