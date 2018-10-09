09.10.2018 08:15

Где в Харькове не будет воды 10 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пр. Индустриальный (Фрунзе), 17/34, ул. Франтишека Крала, 45 (п. №3), пер. Северина Потоцкого, 14 (п. №5, стояк) до 20:00 10 октября.



Киевский район:

ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Кричевского (Киев.), 40, ул. Академика Павлова, 315, ул. Пушкинская, 51, 49-а, 50/52, 47/49, ул. Алчевских (Артема), 3 (стояк) до 20:00 10 октября.



Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 65 (п. №6, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №2, стояк), пр. Московский, 89 (стояк), пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №6, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 27-б (п. №3, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 12 (стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17 (п. №2, стояк), пр. Московский, 89 (п. №9, стояк) до 20:00 10 октября.



Немышлянский район:

б-р Богдана Хмельницкого, 16 (п. №1, стояк) до 20:00 10 октября.; ул. Ощепкова, 14/22 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 11 октября.



Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 177-а (п. №9, стояк) до 17:00 10 октября.; ул. Власенко, 22 (п. №2, спаренный стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 20:00 10 октября., пос. Подворки (ч/с), пос. Солоницевка (ч/с), ул. Архангельская (ч/с), ул. Даргомыжского (ч/с), ул. Катаева (ч/с), ул. Некрасова (Песочин) (ч/с), пос. Песочин, ул. Надежды, 14, 15, 16-а,б,в,г,д,е, пос. Песочин, ул. Подлесная, 1-а, 1-б, пос. Песочин, ул. Строителей, 1, 3, пос. Песочин, ул. Гагарина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, пос. Песочин, ул. Некрасова, 11, 11-б, 41, пос. Песочин, ул. Молодежная, 1, 1-а, 2, 2-а, 3, 4, 4-а, 5, пер. Архангельский (ч/с), ул. Колонная (ч/с), пр. Ново-Баварский (Ильича) (ч/с) до 22:00 10 октября.



Основянский район:

ул. Валдайская, 24-а (стояк) до 20:00 12 октября.



Слободской район:

въезд Фесенковский, 8 (п. №5, стояк) до 20:00 10 октября.



Холодногорский район:

ул. Беркоса (Довгалевского), 26 (п. №2) до 17:00 10 октября.



Шевченковский район:

ул. Космическая, 23 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 78 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №4), пр. Победы, 71 (п. №1, стояк) до 20:00 10 октября.