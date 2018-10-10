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10.10.2018  13:13   

"Идем по приборам" - харьковчане смогут самостоятельно могут выбирать оптимальную систему индивидуального учета тепла

Комментарии и пояснения выложил 10.10.18 на официальной странице ведомства Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.


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«Установка распределительного учета тепловой энергии даст возможность каждому украинцу экономить потребление тепла и платить исключительно по собственному счетчику. Выбор потребителями оптимальной системы индивидуального учета осуществляется при технической возможности инженерных систем и экономической целесообразности для каждого дома», – говорится в сообщении.

Так прокомментировал принятие на заседании правительства проекта постановления «Об утверждении Порядка определения технической возможности установки узлов распределительного учета тепловой энергии и экономической целесообразности установки приборов - распределителей тепловой энергии» Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Постановление разработано Минрегионом во исполнение закона «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения».

Чиновник пояснил, что ранее индивидуальный (поквартирный) учет был доступен только для жителей домов с горизонтальной системой отопления, а жители старых домов, где отсутствует техническая возможность установить индивидуальный счетчик, платили за объем тепла, потребляла все здание по коммерческому домовым узлом делилась пропорционально площади на всех. И все платили одинаково.

«Отныне владельцы квартир, которые установят квартирные счетчики (при горизонтальной разводке инженерных сетей в доме) или приборы-распределители на отопительные приборы (при вертикальной разводке) смогут регулировать температуру в своих квартирах, экономить тепло и платить исключительно по собственному счетчику, а не по перерасходу небрежного соседа. Доплата составит лишь за обогрев общих мест пользования и вспомогательных помещений в зависимости по площади их квартиры. Это - европейская практика », - подчеркнул Геннадий Зубко.

Для системы учета с помощью приборов-распределителей необходимо, чтобы их установили не менее 50% жителями многоквартирного дома. Оплата установки такой системы осуществляется за счет потребителей - владельцев квартиры.

Источник:   Пресс служба Министра регионального развития, строительства и ЖКХ
 Тэги:  тепло, учет, харьков, индивидуальный, оплата, отопление
 
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