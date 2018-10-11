11.10.2018 08:06

Где в Харькове не будет воды 11 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 88 (п. №3, стояк), ул. Чернышевская, 8 (п. №2, стояк) до 17:00 11 октября.; ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Академика Павлова, 315, ул. Трудовая (ч/с), ул. Шишковская, 10 (п. №2, стояк), ул. Астрономическая, 44-б (п. №1, стояк) до 20:00 11 октября.; ул. Алчевских (Артема), 3 (стояк) до 20:00 12 октября.



Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 65 (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 103-г (п. №6, стояк), ул. Героев Труда, 68 (п. №1, стояк) до 20:00 11 октября.



Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 14/22 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 11 октября.



Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 177-а (п. №9, стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 17:00 11 октября, ул. Архангельская, 5 до 20:00 11 октября.



Основянский район:

ул. Кузнечная, 11 (2-20), ул. Кузнечная, 9 до 13:00 11 октября, пер. Руставели, 14 (п. №1) до 17:00 11 октября.; ул. Валдайская, 24-а (стояк) до 20:00 12 октября.



Слободской район:

пр. Гагарина, 41-а (п. №1) до 17:00 11 октября.; пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №13, спаренный стояк) до 20:00 11 октября.



Шевченковский район:

ул. Ляпунова, 7 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №7, стояк), пр. Науки (Ленина), 72 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, спаренный стояк), пр. Победы, 71 (п. №1, стояк) до 20:00 11 октября.