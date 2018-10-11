Где в Харькове не будет воды 11 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 88 (п. №3, стояк), ул. Чернышевская, 8 (п. №2, стояк) до 17:00 11 октября.; ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Академика Павлова, 315, ул. Трудовая (ч/с), ул. Шишковская, 10 (п. №2, стояк), ул. Астрономическая, 44-б (п. №1, стояк) до 20:00 11 октября.; ул. Алчевских (Артема), 3 (стояк) до 20:00 12 октября.
Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 65 (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 103-г (п. №6, стояк), ул. Героев Труда, 68 (п. №1, стояк) до 20:00 11 октября.
Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 14/22 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 11 октября.
Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 177-а (п. №9, стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 17:00 11 октября, ул. Архангельская, 5 до 20:00 11 октября.
Основянский район:
ул. Кузнечная, 11 (2-20), ул. Кузнечная, 9 до 13:00 11 октября, пер. Руставели, 14 (п. №1) до 17:00 11 октября.; ул. Валдайская, 24-а (стояк) до 20:00 12 октября.
Слободской район:
пр. Гагарина, 41-а (п. №1) до 17:00 11 октября.; пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №13, спаренный стояк) до 20:00 11 октября.
Шевченковский район:
ул. Ляпунова, 7 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №7, стояк), пр. Науки (Ленина), 72 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, спаренный стояк), пр. Победы, 71 (п. №1, стояк) до 20:00 11 октября.
Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.
Утром и вечером небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
Международный день девочек установлен в знак признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми им приходится сталкиваться.
влажн.:
давл.:
ветер: