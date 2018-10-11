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11.10.2018  13:49   

Во дворе по улице Ньютона, 133-В поселился Акробат

Местные жители обратились в мэрию, чтобы для их детишек установили новый и современный игровой комплекс.


//dozor.kharkov.ua

Двор по улице Ньютона, 133-В.  Местные жители обратились в мэрию, чтобы для их детишек установили новый и современный игровой комплекс.  Такой, какие устанавливают во всех дворах многоэтажек в последние годы.  Пожелание людей было принято к скорейшему выполнению.

 Александр Третьяк, начальник участка по установке детских и спортивных площадок КП "ХРБП":

"Определили, что на адресе есть пара элементов в аварийном состоянии, определили комплект, который мы можем поставить на замену этих элементов.  Определили место, куда мы это можем поставить. На данном адресе будет установлен комплект под названием "Акробат", в комплектацию которого входит гимнастический комплекс, горка, балансир и качель. Существующий комплекс на данном адресе мы будем ремонтировать, чтобы поменять некоторые элементы, доски, и так же он будет покрашен".

А все элементы, которые могли привести к возможному травмирования детей, добавляет Александр Третьяк, были демонтированы и вывезены.  Уже после коммунальщики приступили к монтажу новых и безопасных конструкций.  За несколько дней, говорят, новый комплекс предстанет во всей своей красе.

И это не может не радовать, говорят люди. Дополняют, Харьков, наверное, единственный город в стране, где для досуга жителей создаются все условия.

 Евгения Николаевна, местная жительница:

"Геннадия Адольфович, очень большое спасибо от всех, потому что он много делает для города.  Он очень много делает для детей, стариков, очень много делает.  Такого мэра у нас ещё не было и не будет.  Мы за него стоим горой!  Дай Бог ему здоровья и мы хотим, чтоб он так и дальше оставался с нами!".

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Тэги:  коммунальщки, спорткомплекс, харьков
 
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