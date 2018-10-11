11.10.2018 13:49

Во дворе по улице Ньютона, 133-В поселился Акробат

Местные жители обратились в мэрию, чтобы для их детишек установили новый и современный игровой комплекс.



//dozor.kharkov.ua

Двор по улице Ньютона, 133-В. Местные жители обратились в мэрию, чтобы для их детишек установили новый и современный игровой комплекс. Такой, какие устанавливают во всех дворах многоэтажек в последние годы. Пожелание людей было принято к скорейшему выполнению.



Александр Третьяк, начальник участка по установке детских и спортивных площадок КП "ХРБП":



"Определили, что на адресе есть пара элементов в аварийном состоянии, определили комплект, который мы можем поставить на замену этих элементов. Определили место, куда мы это можем поставить. На данном адресе будет установлен комплект под названием "Акробат", в комплектацию которого входит гимнастический комплекс, горка, балансир и качель. Существующий комплекс на данном адресе мы будем ремонтировать, чтобы поменять некоторые элементы, доски, и так же он будет покрашен".



А все элементы, которые могли привести к возможному травмирования детей, добавляет Александр Третьяк, были демонтированы и вывезены. Уже после коммунальщики приступили к монтажу новых и безопасных конструкций. За несколько дней, говорят, новый комплекс предстанет во всей своей красе.



И это не может не радовать, говорят люди. Дополняют, Харьков, наверное, единственный город в стране, где для досуга жителей создаются все условия.



Евгения Николаевна, местная жительница:



"Геннадия Адольфович, очень большое спасибо от всех, потому что он много делает для города. Он очень много делает для детей, стариков, очень много делает. Такого мэра у нас ещё не было и не будет. Мы за него стоим горой! Дай Бог ему здоровья и мы хотим, чтоб он так и дальше оставался с нами!".