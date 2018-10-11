Главная Новости ЖКХ Харьковские коммунальщики ремонтируют систему, подающую воду на Малую Даниловку
11.10.2018  14:46   

Харьковские коммунальщики ремонтируют систему, подающую воду на Малую Даниловку

Харьковские коммунальщики вышли на помощь своим коллегам из области.


//dozor.kharkov.ua

Посадка  недалеко от выезда из Харькова на окружной дороге. Здесь работает спецтехника и бригада КП "Харьковводоканал". 

Система водоснабжения, по которой подается холодная  вода в поселок Малая Даниловка, износилась.

Посля длительного использования -  60 лет - образовались течи. Как следствие, система перестала работать.

Николай Завада, заместитель директора по производству комплекса  "Харьковводоснабжение" КП "Харьковводоканал":

 "Эта система не находится на балансе города, но в связи со сложившейся ситуацией,  мы, как производитель и поставщик воды, были вынуждены вмешаться и оказать помощь.  Тем более, что 5 жилых домов находятся без водоснабжения. На  сегодняшний момент выполнена санация 85 метров погонных трубопровода под  окружной дорогой. На сегодня запланирован монтаж узлов, установка запорной  арматуры с последующим испытанием".

Прогнил именно участок под окружной дорогой, добавляет Николай Завада, поэтому, чтобы не  разрывать дорогу и тем самым создавать неудобства для транспорта,  коммунальщики и проводят работы методом санации. Новая пластиковая труба прослужит не менее 50 лет.

Николай Завада, заместитель директора по производству комплекса  "Харьковводоснабжение" КП "Харьковводоканал":

"На период выполнения работ мы обеспечили жителей подвозом воды согласно договору с поселковым советом. Мы планируем запустить 12 числа и  взобновить водоснабжение к концу дня.  Полностью обеспечить жителей водой".

Фотогалерея

Тэги:  коммунальщики, ремонт труб, харьков, отопительный сезон
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.10 ЖКХ Харьковские коммунальщики реконструируют аварийные веранды (ФОТО)   20.09 ЖКХ Коммунальщики ремонтируют повреждённые вандалами детские площадки (ФОТО)   18.09 ЖКХ Коммунальщики устраняют аварийную ситуацию в общежитии по Целиноградской, 42 (ФОТО)  
 
 

Видео

Геннадий Кернес открыл детский сад № 126 в Московском районе
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 