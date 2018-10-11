Харьковские коммунальщики ремонтируют систему, подающую воду на Малую Даниловку

Харьковские коммунальщики вышли на помощь своим коллегам из области.
Посадка недалеко от выезда из Харькова на окружной дороге. Здесь работает спецтехника и бригада КП "Харьковводоканал".
Система водоснабжения, по которой подается холодная вода в поселок Малая Даниловка, износилась.
Посля длительного использования - 60 лет - образовались течи. Как следствие, система перестала работать.
Николай Завада, заместитель директора по производству комплекса "Харьковводоснабжение" КП "Харьковводоканал":
"Эта система не находится на балансе города, но в связи со сложившейся ситуацией, мы, как производитель и поставщик воды, были вынуждены вмешаться и оказать помощь. Тем более, что 5 жилых домов находятся без водоснабжения. На сегодняшний момент выполнена санация 85 метров погонных трубопровода под окружной дорогой. На сегодня запланирован монтаж узлов, установка запорной арматуры с последующим испытанием".
Прогнил именно участок под окружной дорогой, добавляет Николай Завада, поэтому, чтобы не разрывать дорогу и тем самым создавать неудобства для транспорта, коммунальщики и проводят работы методом санации. Новая пластиковая труба прослужит не менее 50 лет.
Николай Завада, заместитель директора по производству комплекса "Харьковводоснабжение" КП "Харьковводоканал":
"На период выполнения работ мы обеспечили жителей подвозом воды согласно договору с поселковым советом. Мы планируем запустить 12 числа и взобновить водоснабжение к концу дня. Полностью обеспечить жителей водой".
Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.
Завершающий рабочий день недели будет солнечным, теплым, без осадков.
Международный день девочек установлен в знак признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми им приходится сталкиваться.
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