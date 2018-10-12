12.10.2018 08:11

Где в Харькове не будет воды 12 октября (адреса)

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)



://vodokanal.kharkov.ua

Индустриальный район:

ул. Северина Потоцкого, 30 (п. №1, стояк) до 20:00 12.10.18 г.

Киевский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 88 (п. №3, стояк) до 17:00 12.10.18 г., ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Академика Павлова, 315 до 20:00 12.10.18 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 103-г (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 130-в (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 44 (п. №1, стояк) до 20:00 12.10.18 г.

Новобаварский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 17:00 12.10.18 г., ул. Архангельская, 5 до 20:00 12.10.18 г.

Основянский район:

пер. Руставели, 14 (п. №1) до 20:00 12.10.18 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 41-а (п. №1) до 17:00 12.10.18 г.; пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №13, спаренный стояк), ул. Плехановская, 121 (п. №1, стояк) до 20:00 12.10.18 г.

Шевченковский район:

ул. Сумгаитская, 9, пер. 23 Августа, 1 до 17:00 12.10.18 г.; ул. Балакирева, 46, 50, 50-а, ул. Клочковская, 197 (п. №7, стояк), ул. Космическая, 23 (п. №1, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №5, спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 64 (п. №6, стояк) до 20:00 12.10.18 г.