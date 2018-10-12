12.10.2018 16:35

Игорь Терехов дал поручение качественно убирать город от листвы

Харьков всегда отличался тем, что это чистый город, и мы хотим продолжать эти традиции.



// Городской Дозор

Об этом на совещании по подготовке города к отопительному сезону заявил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



«Мы неудовлетворены, той работой, которая ведется в районах. Я понимаю, что не вся листва еще упала, да я понимаю, что она будет еще падать и падать. Но мы не удовлетворены той работой, которая ведется в районах города Харькова, особенно по красным линиям города Харькова, по уборке листвы, поэтому мной были даны поручения, чтобы эта работа была усилена, чтобы действительно убиралась листва. Почему?! Нам нельзя накапливать листву. Мы должны убирать эту листву, вывозить эту листву. Всегда город Харьков отличался тем, что это чистый город, и мы хотим продолжать эти традиции», – сказал первый вице-мэр.