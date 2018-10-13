Где в Харькове не будет воды 13 октября

День обещает творческий полет мысли. Можно изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план, заняться дизайном квартиры или написать пылкое любовное признание.

Ближайшие дни в городе будут преимущественно солнечными и теплыми.

С 2018 года Всемирный день перелетных птиц отмечается два раза в года: каждую вторую субботу мая и октября.