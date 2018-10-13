Где в Харькове не будет воды 13 октября

В части домов города будет отсутствовать водоснабжение (адреса)
Киевский район:
ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Академика Павлова, 315, ул. Метростроителей, 40 до 20:00 13.10.18 г.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 103-г (п. №6, стояк), 130-в (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 44 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 103-г (п. №6, стояк), 130-в (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 44 (п. №1, стояк) до 20:00 13.10.18 г.
Новобаварский район:
ул. Архангельская, 5, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 20:00 13.10.18 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 73-а (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 24-а (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 13.10.18 г.
День обещает творческий полет мысли. Можно изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план, заняться дизайном квартиры или написать пылкое любовное признание.
Ближайшие дни в городе будут преимущественно солнечными и теплыми.
С 2018 года Всемирный день перелетных птиц отмечается два раза в года: каждую вторую субботу мая и октября.
влажн.:
давл.:
ветер: