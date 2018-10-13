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13.10.2018  08:35   

Где в Харькове не будет воды 13 октября

В части домов города будет отсутствовать водоснабжение (адреса)


://vodokanal.kharkov.ua

Киевский район:
 ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Академика Павлова, 315, ул. Метростроителей, 40  до 20:00 13.10.18 г.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 103-г (п. №6, стояк), 130-в (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 44 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 103-г (п. №6, стояк), 130-в (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 44 (п. №1, стояк) до 20:00 13.10.18 г.

Новобаварский район:
 ул. Архангельская, 5, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 20:00 13.10.18 г.

Шевченковский район:
 пр. Победы, 73-а (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 24-а (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 13.10.18 г.

Источник:   КП Харькововдоканал
 Тэги:  ремонт, отключение, харьков, вода, плановый
 
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