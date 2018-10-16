16.10.2018 08:08

Где в Харькове не будет воды 16 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)



://vodokanal.kharkov.ua

Индустриальный район:

ул. Мира, 104 (п. №3), пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 12 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 16.10.18 г.

Киевский район:

ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Ново-Харьковская (ч/с), ул. Леся Сердюка, 40 (п. №3, стояк) до 20:00 16.10.18 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 103-г (п. №6, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 44 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 23 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 108 (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 39-а (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 85 (п. №6, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 53-а (п. №2, стояк) до 20:00 16.10.18 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 49-г (п. №1, стояк), ул. Харьковских Дивизий, 17/1 (п. №1, стояк) до 20:00 16.10.18 г.

Слободской район:

ул. Александра Матросова, 6-а (п. №6), ул. Киргизская, 9-д (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 43/1 (п. №1, стояк), ул. Ньютона, 133-б (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 45-а (п. №4), ул. Александра Матросова, 8-б (п. №3) до 20:00 16.10.18 г.

Холодногорский район:

пер. Резниковский, 1 (п. №2, стояк) до 20:00 16.10.18 г.

Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 18/9 до 19:00 16.10.18 г., ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3, спаренный стояк), ул. Отакара Яроша, 37 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 71 (п. №1, стояк), пр. Победы, 58 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №5, стояк), пр. Людвига Свободы, 32 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 238-а (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №6, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №3, стояк) до 20:00 16.10.18 г.; пр. Победы, 77 (п. №1, стояк) до 20:00 17.10.18 г.

Слабое давление

Холодногорский район:

ул. Лозовская (на пониженном давлении) (ч/с) до 20:00 16.10.18 г.