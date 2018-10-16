16.10.2018 18:19

Почти в 1 500 домов Харькова подано тепло. График подключения.

В Первой столице активно стартовал отопительный сезон.



//dozor.kharkov.ua

Отопление подано в 119 лечебных учреждений (53%), 44 больницы (70%), 174 детских сада (83%), 211 школ (81%), 84 учреждения культуры (47%) и 824 жилых дома (13%). Всего - в 20% зданий. Работы ведутся по всему городу, в течение двух-трех дней тепло планируют подать во всех объекты социальной сферы, через 10-12 дней - подключить жилой фонд.



Как сообщил сегодня, 16 октября, в эфире программы «Харьковские известия» на «7-м канале» генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев, в этом году в городе проводятся масштабные работы по замене изношенных магистральных тепловых сетей. Ремонтные работы были начаты сразу после отопительного сезона и финансируются из трех источников – инвестиционной программы КП «Харьковские тепловые сети», средств городского бюджета и Мирового банка.



«События, которые произошли в прошлый отопительный сезон, показали, что трубы изношены примерно на 80%, и другого решения, как замена старых сетей на новые, нет. Городом для модернизации системы теплоснабжения было выделено более 105 млн грн, кроме того, 52 млн грн было выделено на закупку техники – появились новые аварийные машины, автокраны, экскаваторы, что значительно ускорило проводимые работы. Около 95 млн грн мы использовали на подготовку к зиме в рамках инвестиционной программы предприятия, и средства в сумме 4 млн долл. на закупку трубопроводов выделил Мировой банк», - сообщил директор предприятия.



Он отметил, что работы по замене сетей выполняются так, чтобы это не повлияло на начало отопительного сезона. В частности, продолжается реконструкция 94-й магистрали, общая протяженность которой - около 1,7 км в двухтрубном исчислении (всего труб - 3,5 км). Сергей Андреев отметил, что уже полностью реконструирована резервная линия, которая запитывает микрорайон и медкомплекс от Салтовской котельной.



«В этом районе везде уложены новые трубы. Трасса, которая идет дальше, на ТЭЦ-4, - это продолжение 94-й магистрали, этот участок будет находиться на реконструкции еще месяц», - сообщил Сергей Андреев.



Также он отметил, что на этой неделе планируют завершить реконструкцию 49-й магистрали по ул. Шатиловской и фактически завершаются работы по замене магистральной сети на ул. Валентиновской.



«На улице Валентиновской проводится замена сети достаточно большого диаметра – 600 мм. Это перемычка между зоной ТЭЦ-5 и Салтовской котельной, которая необходима в холода, чтобы можно было резервировать источники. Она на пуск тепла не влияет. Мы подключаем потребителей в зоне ТЭЦ-5 - от ТЭЦ-5, в зоне Салтовской котельной - от Салтовской котельной, а сеть на Валентиновской в конце недели будет закончена и будет стоять как резервная линия», - пояснил Сергей Андреев.



Напомним, что в этом году в Харькове выполняется замена магистралей на улицах Шатиловской, Валентиновской, Благодатной, Амосова, на перекрестке пр. Тракторостроителей - пр. Юбилейный.

Как будут подключаться дома можно увидеть здесь.