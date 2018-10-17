Где в Харькове не будет воды 17 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)
Индустриальный район:
ул. Мира, 104 (п. №3, стояк), пр. Александровский, 103/41 (стояк) до 20:00 17.10.18 г.
Киевский район:
ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Ново-Харьковская (ч/с), ул. Ново-Веринская (Лазо) (ч/с), ул. Трудовая (ч/с), ул. Чайковского, 23 до 20:00 17.10.18 г.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 103-г (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 108 (п. №2, стояк) до 20:00 17.10.18 г.
Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 49-г (п. №1, стояк) до 20:00 17.10.18 г.
Новобаварский район:
ул. Рубановская, 9 (п. №1) до 20:00 17.10.18 г.
Основянский район:
Мерефянское шоссе, 28 (п. №6, стояк), ул. Достоевского, 1-а (п. №3, стояк) до 20:00 17.10.18 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 70, ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3, спаренный стояк), ул. Монтажная, 12-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 17.10.18 г.; пр. Победы, 77 (п. №1, стояк) до 20:00 18.10.18 г.
Слабое давление
Холодногорский район:
ул. Лозовская (на пониженном давлении) (ч/с) до 20:00 17.10.18 г.
И эмоции, и логика сегодня будут одинаково сильны, при этом они находятся в равновесии. День подходит и для бизнеса, и для серьезных шагов в личных отношениях.
Ночью и утром слабый туман. Весь день небо будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
В это день в Первой столице родились оператор мультфильма «Жил-был пес» и режиссер фильма «Приключения Электроника».
влажн.:
давл.:
ветер: