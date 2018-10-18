18.10.2018 08:30

Где в Харькове не будет воды 18 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)



//vodokanal.kharkov.ua

Индустриальный район:

ул. Мира, 104 (п. №3, стояк) до 20:00 18.10.18 г.

Киевский район:

ул. Дружбы Народов, 223 (п. №5, стояк), ул. Астрономическая, 35-и (п. №2, стояк) до 17:00 18.10.18 г., ул. Ново-Харьковская (ч/с), ул. Ново-Веринская (Лазо) (ч/с), ул. Чайковского, 23, ул. Сидора Ковпака (ч/с) до 20:00 18.10.18 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 108 (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 19-г (п. №5, стояк) до 20:00 18.10.18 г.

Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 14/2 (п. №3, стояк) до 20:00 18.10.18 г.

Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 13 до 17:00 18.10.18 г., пос. Победы (ч/с), пер. Покотиловский (ч/с), пер. Ольховский (ч/с), ул. Райгородская (ч/с), пер. 1-й Райгородский (ч/с), пер. 2-й Райгородский (ч/с) до 20:00 18.10.18 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 176 до 20:00 18.10.18 г.

Слободской район:

проезд Садовый, 26 (п. №1, стояк), ул. Киргизская, 5 (п. №1) до 20:00 18.10.18 г.

Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3, спаренный стояк), пр. Победы, 77 (п. №1, стояк), ул. Монтажная, 12-а (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 75-б (п. №4), ул. Ахсарова, 13 (п. №1, стояк) до 20:00 18.10.18 г.

Слабое давление

Холодногорский район:

ул. Лозовская (на пониженном давлении) (ч/с) до 20:00 18.10.18 г.