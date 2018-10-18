18.10.2018 14:31

Реконструкция тепломагистрали на улице Рыбалко – на завершающей стадии (ФОТО)

В рамках мероприятий по подготовке к отопительному сезону в Харькове проходит реконструкция 95-й тепломагистрали по улице Рыбалко, 50/3. Сейчас она уже на финальной стадии. Специалисты планируют закончить монтаж новых труб уже сегодня.



// city.kharkov.ua

Масштаб реконструкции теплосети, ведется по улице Рыбалко, огромен. Ведь замене здесь подлежал трубопровод длиной 400 метров. Сама теплотрасса под номером 95 - одна из самых ответственных, говорят специалисты. И этот участок был одним из самых проблематичных.



Юзеф Броневский, директор подрядной организации:

Раскопали трубу, которой практически не было, дырки, подняли эту трубу, одна ржавчина. Вы пришли в день, когда делается последний стык. Сегодня мы должны закончить всю работу. Правда, надо делать ремонт сетей по всему городу. Очень важная работа сейчас начата.



На месте старых уже проложены новые трубы со специзоляцией, благодаря которой у них практически нулевая потеря тепла, и в целом трубы рассчитаны на длительный срок эксплуатации. Такая реконструкция, отмечают специалисты, а ведутся подобные работы по всему городу, - это большой прорыв в ремонте и строительстве новых участков теплосетей.



Михаил Самойленко, главный инженер Немышлянского филиала КП «ХТС»:

Необходимость проведения этих работ. По крайней мере на моей памяти, мы лет 5 пытаемся эту работу провести, но благодаря средствам Мирового банка и руководству города данная работа организована в этом году. Поймите правильно, что регламентный срок эксплуатации тепломагистрали обозначается сроком постройки. Данная тепломагистраль проработала на 25 лет больше, и теперь мы должны грамотно направить средства, которые выделены городу на каждый тепловой участок для замены.



По словам Михаила Самойленко, планы составлены. Реконструкция изношенных сетей продолжится и в следующем году. А в этом году намерены заменить еще четыре участка 94-й магистрали. Сейчас работы продолжаются и по улице Благодатной, и по Краснодарской. На подачу тепла и горячей воды, отмечает, они не будут влиять, поскольку задействованы резервные линии.



Фото: Харьковский горсовет