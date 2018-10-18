В Харькове на 25 зданиях появилась архитектурная подсветка (ВИДЕО)

До конца года в Первой столице будут украшены фасады еще трех домов.
Фасады около 25 зданий в Харькове освещаются в вечернее время – на них установили архитектурную подсветку.
Как сообщил сегодня, 18 октября, директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков, ранее архитектурную подсветку установили на домах по ул. Плехановской, 41/43, 119, 121, ул. Соборной, 1, пл. Конституции, 3, ул. Соича, 2, 4 и других зданиях.
В этом году подсветку установили на 15 домах: на пл. Конституции, 20, ул. Данилевского, 19, ул. Сумской, 46 и более чем на десяти домах по пр. Гагарина, расположенных за надземным пешеходным переходом. Самый большой фасад, который сейчас подсвечивается, – на пл. Павловской, 2.
Также в этом году планируется установить подсветку на пр. Гагарина, 167, 173-в и 177. И эта работа будет продолжена.
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