18.10.2018 18:18

В Харькове на 25 зданиях появилась архитектурная подсветка (ВИДЕО)

До конца года в Первой столице будут украшены фасады еще трех домов.



youtube.com

Фасады около 25 зданий в Харькове освещаются в вечернее время – на них установили архитектурную подсветку.



Как сообщил сегодня, 18 октября, директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков, ранее архитектурную подсветку установили на домах по ул. Плехановской, 41/43, 119, 121, ул. Соборной, 1, пл. Конституции, 3, ул. Соича, 2, 4 и других зданиях.



В этом году подсветку установили на 15 домах: на пл. Конституции, 20, ул. Данилевского, 19, ул. Сумской, 46 и более чем на десяти домах по пр. Гагарина, расположенных за надземным пешеходным переходом. Самый большой фасад, который сейчас подсвечивается, – на пл. Павловской, 2.



Также в этом году планируется установить подсветку на пр. Гагарина, 167, 173-в и 177. И эта работа будет продолжена.