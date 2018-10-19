Где в Харькове не будет воды 19 октября

В части домов города временно прекращено водоснабжение (по состоянию на 07:00)
Киевский район:
ул. Героев Труда, 12-г (п. №1, стояк) до 17:00 19.10.18 г.; ул. Чайковского, 23, ул. Сидора Ковпака (ч/с), пер. Лазковский (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Ново-Харьковская (ч/с), ул. Ново-Веринская (Лазо) (ч/с) ул. Дружбы Народов, 221(п. №1, стояк) до 20:00 19.10.18 г.
Немышлянский район:
пр. Московский, 202/1, 202/2 до 17:00 19.10.18 г.
Новобаварский район:
пос. Победы (ч/с), пер. Покотиловский (ч/с), пер. Ольховский (ч/с), ул. Райгородская (ч/с), пер. 1-й Райгородский (ч/с), пер. 2-й Райгородский (ч/с), ул. Академика Богомольца, 13(стояк) до 20:00 19.10.18 г.
Основянский район:
пер. Подольский (ул. Гамарника), 13 до 13:00 19.10.18 г., въезд Достоевского, 3-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Молочная (Кирова), 14 (п. №1, стояк) до 20:00 19.10.18 г.
Холодногорский район:
ул. Холодногорская, 13 (п. №2, стояк) до 20:00 19.10.18 г.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 51(п. №1) до 17:00 19.10.18 г.; ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 24 (стояк) до 20:00 19.10.18 г.
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Если верить синоптикам, сегодня – последний жаркий день осени. Наслаждайтесь солнечным днем, вечером небо уже затянется тучами.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
влажн.:
давл.:
ветер: