19.10.2018 14:57

В выходные в двух поселках возле Окружной не будет воды

С 21:00 19 октября до 04:00 21 октября будет прекращено водоснабжение по ул. Залютинской, 6, 10, а также поселков Солоницевка и Подворки.



// vodokanal.kharkov.ua

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водопроводной магистрали D=1200 мм в районе Окружной дороги.



На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».



Телефон для справок: 712-08-40.