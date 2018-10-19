В выходные в двух поселках возле Окружной не будет воды

С 21:00 19 октября до 04:00 21 октября будет прекращено водоснабжение по ул. Залютинской, 6, 10, а также поселков Солоницевка и Подворки.
Отключение связано с проведением ремонтных работ на водопроводной магистрали D=1200 мм в районе Окружной дороги.
На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».
Телефон для справок: 712-08-40.
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Если верить синоптикам, сегодня – последний жаркий день осени. Наслаждайтесь солнечным днем, вечером небо уже затянется тучами.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
влажн.:
давл.:
ветер: