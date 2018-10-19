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19.10.2018  14:57   

В выходные в двух поселках возле Окружной не будет воды

С 21:00 19 октября до 04:00 21 октября будет прекращено водоснабжение по ул. Залютинской, 6, 10, а также поселков Солоницевка и Подворки.


// vodokanal.kharkov.ua

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водопроводной магистрали D=1200 мм в районе Окружной дороги.

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Телефон для справок: 712-08-40.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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