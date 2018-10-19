19.10.2018 15:16

Игорь Терехов: В вечернее время Харьков обретает совершенно новый облик

Проспект Гагарина просто засиял огнями, благодаря мощно освещенному надземному переходу и подсветке, установленной по контуру сразу нескольких многоэтажек.



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Ранее такое подсвечивание появилось на некоторых зданиях по улице Плехановской, Соборной, Соича, на площади Конституции и других. А в этом году декоративным светом оборудовали еще 15-ть домов города, опять же на площади Конституции, улицах Данилевского, Сумской. Но самый большой фасад, который подсвечивается сегодня, - на площади Павловской, 2. И это, отмечают в мэрии, только начало.



Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

Мы сегодня хотим, чтобы Харьков, очень красивый, уютный, комфортный, чистый город, в ночное время подсвечивался. Это очень украшает город. Очень интересно ходить по городу в вечернее время - очень красивый вид зданий. Город приобретает совершенно другой облик. И мы эту работу, конечно, будем продолжать.

Поэтому в перспективе такими же сияющими и заметными отовсюду станут дома дальше и по проспекту Гагарина, впоследствии и по Московскому. Теперь, согласно городской программе по освещению, продолжится и установка светильников для уличного освещения, поскольку, как отметил первый вице-мэр Игорь Терехов, еще много харьковчан обращается именно с такой просьбой.



Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

Могу сказать, что уличное освещение в городе Харькове – одно из самых ярких в Украине. Мы огромное внимание уделяем освещению как центральных улиц, так и внутриквартальных дорог, улиц и переулков. Поэтому мы и дальше будем планировать освещение города, потому что ещё очень много людей просят, чтобы в тех или иных местах город был освещён. И мы всегда откликаемся на те вызовы, которые перед нами ставят харьковчане.