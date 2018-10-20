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20.10.2018  10:11   

Где в Харькове не будет воды 20 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Чайковского, 23, ул. Сидора Ковпака (ч/с), пер. Лазковский (ч/с), ул. Жилярди (ч/с) до 20:00 20 октября.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 50-в (п. №4, стояк) до 20:00 22 октября.

Основянский район:
въезд Достоевского, 3-а (п. №1, стояк, спаренный стояк) до 20:00 20 октября.

Слободской район:
ул. Фонвизина, 17 (стояк), ул. Аэрофлотская, 11 (п. №2, подъезд) до 20:00 20 октября.

Холодногорский район:
ул. Залютинская (ч/с) до 04:00 21 октября.

Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 3-в (п. №3), пр. Науки (Ленина), 24 (стояк),  ул. Отакара Яроша, 16 до 20:00 20 октября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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