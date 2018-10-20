Где в Харькове не будет воды 20 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Чайковского, 23, ул. Сидора Ковпака (ч/с), пер. Лазковский (ч/с), ул. Жилярди (ч/с) до 20:00 20 октября.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 50-в (п. №4, стояк) до 20:00 22 октября.
Основянский район:
въезд Достоевского, 3-а (п. №1, стояк, спаренный стояк) до 20:00 20 октября.
Слободской район:
ул. Фонвизина, 17 (стояк), ул. Аэрофлотская, 11 (п. №2, подъезд) до 20:00 20 октября.
Холодногорский район:
ул. Залютинская (ч/с) до 04:00 21 октября.
Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 3-в (п. №3), пр. Науки (Ленина), 24 (стояк), ул. Отакара Яроша, 16 до 20:00 20 октября.
Сегодня как никогда хочется дать волю лени. Если есть такая возможность, устройте пассивный отдых – время от времени организму нужно расслабляться, чтобы накопить энергию.
После недели рекордно высоких температур октябрь решил вспомнить, что он – осенний месяц, и на выходных немного похолодает.
Сегодня отмечаются Дни повара, авиадиспетчера и борьбы с заболеванием раком молочной железы.
влажн.:
давл.:
ветер: