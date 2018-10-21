21.10.2018 10:11

Где в Харькове не будет воды 21 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

пр. Жуковского, 1 (п. №6 спаренный стояк) до 17:00 22.10.18 г., ул. Леся Сердюка, 42 (п. №1, стояк), ул. Чайковского, 23, ул. Сидора Ковпака (ч/с), пер. Лазковский (ч/с), ул. Жилярди (ч/с) до 20:00 21.10.18 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 50-в (п. №4, стояк) до 20:00 22.10.18 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 21.10.18 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 10 (п. №3, стояк), пр. Героев Сталинграда, 21-б (п. №1, спаренный стояк), ул. Фонвизина, 17 (стояк), ул. Аэрофлотская, 11 (п. №2) до 20:00 22.10.18 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 64 (п. №7, стояк) до 17:00 22.10.18 г., ул. Ахсарова, 3-в (п. №3, стояк), ул. Есенина, 18 (п. №3 спаренный стояк), ул. Отакара Яроша, 39 (п. №1 спаренный стояк) ул. Деревянко, 4 (п. №3), пр. Науки (Ленина), 24 (стояк) до 20:00 21.10.18 г.