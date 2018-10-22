22.10.2018 08:11

Где в Харькове не будет воды 22 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

пр. Жуковского, 1 (п. №6, спаренный стояк), ул. Натальи Ужвий, 112 (п. №2, стояк) до 17:00 22 октября; ул. Чайковского, 23, ул. Сидора Ковпака (ч/с), пер. Лазковский (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Леся Сердюка, 42 (п. №1, стояк) до 20:00 22 октября.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 50-в (п. №4, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36-а (п. №8, стояк), ул. Светлая, 49-а (п. №2, стояк) до 20:00 22 октября; ул. Героев Труда, 19-г (п. №5, стояк) до 20:00 23 октября.



Новобаварский район:

ул. Камская, 2 (п. №1, стояк) до 20:00 22 октября.



Основянский район:

ул. Грозненская, 36 (п. №1, стояк), пл. Героев Небесной Сотни (Руднева), 33 (п. №3) до 20:00 22 октября.



Слободской район:

ул. Танкопия, 10 (п. №3, стояк) до 20:00 21 октября; ул. Фонвизина, 17 (стояк), пр. Героев Сталинграда, 21б (п. №1, спаренный стояк), ул. Аэрофлотская, 11 (п. №2) до 20:00 22 октября.



Шевченковский район:

пр. Победы, 64 (п. №7, стояк) до 17:00 22 октября; ул. Ахсарова, 3-в (п. №3, стояк), ул. Отакара Яроша, 39 (п. №1, спаренный стояк), ул. Деревянко, 4 (п. №3) до 20:00 22 октября; ул. Клочковская, 148-а (п. №1) до 20:00 23 октября; пр. Науки (Ленина), 24 (стояк) до 20:00 22 октября.