22.10.2018 14:19

В Харькове грядет повышение тарифов на отопление и горячее водоснабжение

Открытое обсуждение, посвященное повышению тарифов на эти услуги для населения, прошло в КП «Харьковские тепловые сети».



//dozor.kharkov.ua

В нем приняли участие заместитель Харьковского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко, представители Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), работники предприятия, харьковчане.



Как сообщила заместитель генерального директора КП «Харьковские тепловые сети» по экономике Марина Магомедова, тарифы устанавливаются согласно постановлению №528 НКРЭКУ.



Так, тарифы на централизованное отопление составят:



- для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии - 1307 грн 39 коп./Гкал (сейчас - 1238 грн 88 коп./Гкал, повышение - на 68 грн 51 коп.);



- для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии - 33 грн 44 коп. за 1 кв. м в месяц (сейчас - 31 грн 69 коп., повышение - на 1 грн 75 коп.).



Тариф на горячее водоснабжение:



- при условии подключения полотенцесушителей к системам горячего водоснабжения - 80 грн 71 коп. за 1 куб. м (сейчас - 73 грн 29 коп., повышение - на 7 грн 42 коп.);



- при условии отсутствия полотенцесушителей – 74 грн 85 коп. за 1 куб.м (сейчас - 67 грн 74 коп., повышение на 7 грн 11 коп.).



Как отметила Марина Магомедова, на изменение тарифов повлияло несколько факторов: увеличение уровня минимальной заработной платы, стоимости покупной тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения.



«На повышение тарифов на услугу горячего водоснабжения повлиял рост стоимости услуг водоснабжения на 54,8%. Этот тариф давно не пересматривали, поэтому возникла необходимость его увеличения, чтобы предприятие не несло убытков», - сообщила Марина Магомедова.



При этом она отметила, что в большей степени на повышение тарифов повлияло увеличение размера минимальной заработной платы и прожиточного минимума. В тарифе для населения этот показатель не пересматривался с 2016 года. Уровень прожиточного минимума, который был заложен при расчете существующих тарифов для населения, составлял 1491 грн при сегодняшнем - 1841 грн.



Марина Магомедова также сообщила, что сейчас средняя зарплата на предприятии составляет 6 тыс. 500 грн в сравнении со средней на промышленных предприятиях Украины - около 9 тыс. грн. На ХТС штат слесарей, ремонтников укомплектован на 70-80%, не хватает и газосварщиков. По словам замдиректора, руководство предприятия использует все возможные меры, чтобы удержать кадры, - поощрения и доплаты, но рост уровня зарплаты необходим.



Как отметил генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев, согласно требованию НКРЭКУ средняя зарплата, закладываемая в тарифе, должна находиться на уровне средней зарплаты по региону.



«С моей точки зрения, это неправильный подход. В Харьковском регионе средняя зарплата значительно ниже, чем в целом по Украине. Это объяснимо. У нас сейчас в основном работает перерабатывающая промышленность, а в регионах, где развита сырьевая, добывающая промышленность, там и зарплата достаточно высокая. «Харьковские тепловые сети» – это второе по мощности предприятие в Украине после «Киевэнерго». В ХТС работают ТЭЦ-3, Салтовская котельная, которая по мощности почти такая же, как мощность запорожских тепловых сетей. Однако в Запорожье размер средней заработной платы больше. Этот вопрос нужно пересматривать, и мы будем этим заниматься. Сегодняшнее заседание - это один из шагов для достижения справедливости в этом вопросе», - сообщил Сергей Андреев.



Отметим, что после повышения тарифов зарплата для каждой категории работников КП «ХТС» повысится на 17-20%.



Напомним, что первое открытое обсуждение, посвященное повышению тарифов на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения, прошло в КП «Харьковские тепловые сети» 18 июня. Новые тарифы вступят в силу после опубликования в газете «Урядовий кур’єр».