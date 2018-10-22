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22.10.2018  15:58   

Все старое – прочь: коммунальщики ремонтируют подъезды и входные группы

Новое покрытие стен и полная замена всех инженерных сетей. Это подъезд 17-Б дома по улице Героев Труда Салтовского жилого массива в Московском районе.


// Городской Дозор

Здесь работает бригада коммунальщиков. В данной многоэтажке последний капитальный ремонт был 20 лет назад. В результате все стало сыпаться и шелушиться. Как краска на стенах, так и побелка на потолке.

Чтобы все это исправить и вернуть подъезду опрятный вид, люди сделали два простых шага. Обратились в администрацию района и в мэрию.

Павел Гладуненко, заместитель директора КСП «Инженерные сети»:
В данном подъезде будет произведена замена почтовых ящиков, остекление и ремонт окон, ремонт перил. Также будут заменены светильники. Будет произведена покраска стен водоэмульсионными смесями. Будет выполена входная группа в подъезд. Подъезд будет готов приблизительно через 2 недели.

Павел Гладуненко добавляет, качество выполненных работ обязательно проверит специальная комиссия из Департамента контроля горсовета. Ремонтом должны быть довольны и сами жители многоэтажки, с которыми коммунальщики согласовывают все нюансы восстановительных работ.

Павел Гладуненко, заместитель директора КСП «Инженерные сети»:
На этот год в плане стоит 1 200 подъездов. На сегодняшний день 950 подъездов уже сдали. 250 в работе. И в начальной стадии работ 120 подъездов находится.  Также выполяются ремонты входов в подъезд. Планы - 1046 на этот год. 675 уже сдано. 200 - в работе. И на 100 входных групп в ближайшие дни рабочие приступят работать.

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Тэги:  ремонт подъезда, благоустройство, харьков
 
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