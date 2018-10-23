Где в Харькове не будет воды 23 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Чайковского, 23, ул. Сидора Ковпака (ч/с), пер. Лазковский (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), спуск Куликовский (ул. Революции), 8/10 (п. №1) до 20:00 23 октября.
Московский район:
ул. Героев Труда, 19-г (п. №5, стояк), пр. Тракторостроителей, 112 (п. №1, стояк) до 20:00 23 октября.
Основянский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 57/59-в (п. №1, стояк) до 20:00 23 октября.
Слободской район:
ул. Фонвизина, 17 (стояк) до 20:00 23 октября; ул. Монюшко, 3-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 24 октября.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 197 (п. №15), пер. 23 Августа, 7 (п. №4) до 17:00 23 октября; ул. Клочковская, 197 (п. №11, стояк) до 20:00 23 октября.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог.
Ночью в восточной части области дождь, остальная часть суток пройдет без существенных осадков.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
влажн.:
давл.:
ветер: