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23.10.2018  08:02   

Где в Харькове не будет воды 23 октября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Чайковского, 23, ул. Сидора Ковпака (ч/с), пер. Лазковский (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), спуск Куликовский (ул. Революции), 8/10 (п. №1) до 20:00 23 октября.

Московский район:
ул. Героев Труда, 19-г (п. №5, стояк), пр. Тракторостроителей, 112 (п. №1, стояк) до 20:00 23 октября.

Основянский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 57/59-в (п. №1, стояк) до 20:00 23 октября.

Слободской район:
ул. Фонвизина, 17 (стояк) до 20:00 23 октября; ул. Монюшко, 3-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 24 октября.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 197 (п. №15), пер. 23 Августа, 7 (п. №4) до 17:00 23 октября; ул. Клочковская, 197 (п. №11, стояк) до 20:00 23 октября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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